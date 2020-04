Chris Campe ist die Schilder-Frau

Von Walsrode in die weite Welt ist es ein langer Weg. Chris Campe hat ihn gewagt. Schon als Jugendliche interessierte sie sich statt für den Vogelpark in der Heide-Stadt mehr für die Literatur. Die Abiturientin erlernte dort den Beruf der Buchhändlerin, schrieb und fotografierte für die Lokalzeitung und zog zum Studium der Illustration an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften (HAW) nach Hamburg.

Die Künstlerin Chris Campe menschlich gesehen

Foto: Norman Posselt

Ihrer Wahlheimat hat die Künstlerin ein neues „Hamburg Alphabet“ gewidmet. In ihrem originellen, im Eigenverlag publizierten Buch zeigt die 41-Jährige in Fotos und Texten, wie Ladenschilder und Fassadenbeschriftungen die Stadt prägen – und wie sich diese wandelt.

2010 hatte Chris Campe, die in Bahrenfeld wohnt, ihr erstes „Hamburg Alphabet“ herausgebracht. Danach hat sich die passionierte Radfahrerin mit dem Master in „Visual and Critical Studies“ in Chicago (USA) weiterqualifiziert. An der HAW hat Campe heute selbst einen Lehrauftrag für Typografie. Sie weiß, was sie doziert – in Theorie und Praxis.