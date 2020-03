Hamburg. Für das Publikum ist es ein Abend. Ein Abend pro Woche, einer pro Monat, einer pro Jahr – je nach Begeisterungs­level eben und natürlich je nach den finanziellen Möglichkeiten. Für die Schauspieler, Musiker und Veranstalter allerdings ist es ihr Leben. Und das meint auch ganz simpel: ihr Lebensunterhalt, ihr Broterwerb. Ihr Beruf. Fällt die Auftrittsmöglichkeit weg, fällt auch das Einkommen weg.

Vor allem für freischaffende Künstler, aber auch für private Veranstalter, Künstleragenturen, Clubs und Bühnen, geht es sehr schnell an die Existenz. Sie gehören in der Regel nicht zu den Berufsgruppen, die mit einem fetten finanziellen Polster auch maue Zeiten überbrücken können, an vielen, auch sehr etablierten privaten Bühnen in Hamburg wird beispielsweise die Probenarbeit gar nicht bezahlt, die Schauspieler sind in dieser Zeit arbeitslos gemeldet und erhalten erst mit dem Vorstellungsbeginn auch eine Gage.

Behalten Sie ihre Eintrittskarte als Erinnerung an eine Solidarität

Wer ganz selbstständig produziert, geht erst recht selbst in Vorleistung. Mit den Absagen und Schließungen der vergangenen Tage, die aufgrund der Corona-Krise zuletzt im Minutentakt eintrudelten, waren in der Regel das Verbraucherrecht oder die Kulanz der Veranstalter verknüpft: „Selbstverständlich wird der Kartenpreis erstattet.“, hieß es da, „Natürlich bekommen Sie Ihr Geld zurück.“, „Karten können an Vorverkaufskassen zurückgegeben werden.“ und so weiter, die Formulierungen variierten, der Hinweis war derselbe.

Niemand möchte sein Publikum verprellen, es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und eben darum, wenn Sie es als Zuschauer finanziell können: Freuen Sie sich über diesen Hinweis – und ignorieren Sie ihn! Lassen Sie es gut sein. Wer einen Theaterbesuch geplant hatte, der nun wegen der Virusverbreitungsgefahr nicht stattfinden kann, wer auf ein Konzert gehen wollte, das auf unbestimmte Zeit verlegt ist, zu einer Lesung, die abgesagt ist, der kann auch auf sein Recht verzichten.

Fordern Sie, vor allem natürlich bei den kleineren Veranstaltern und Bühnen, nicht Ihr Geld ein. Geben Sie keine Tickets zurück. Behalten Sie Ihre Eintrittskarte, als Erinnerung an eine Solidarität, ohne die es auch an dieser Stelle nicht gehen wird. Es ist sogar besonders unkompliziert: Sie müssen nämlich genau gar nichts tun – und haben damit, vor allem wenn sich viele Ihrem Beispiel anschließen, ganz viel getan.