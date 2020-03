Neue Perlen aus der Hamburger Indie-Welt

Hamburg. In diesen häuslichen Tagen lassen sich popkulturell direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Die plötzlich gewonnene Zeit bietet die Chance, neue Perlen der Hamburger Musikszene zu entdecken und sich diesen aufmerksam zu widmen. Gefällt das Gehörte, lassen sich die von Konzertabsagen heftig gebeutelten Popkünstler der Stadt prima durch den Erwerb ihrer Musik unterstützen. Anbei zwei Empfehlungen von Bands, die aktuell Alben veröffentlicht haben.

Die Gruppe Oil ist eine Art in die Jahre gekommene Boygroup. Die Band verhandelt eine illustre Themenpalette von „Fracking“ bis zur männlichen Hybris, eingeflochten in einen Sound zwischen sprödem Rock, Avantgarde-Disco und Helge-Schneider-Jazz. Neben den Musikern Christian Dabeler, Maurice Summen und Timur Mosh Cirak zählt zu diesem Quartett auch der Hamburger Gereon Klug – seines Zeichens Kolumnist, Verfasser des irrwitzigen Newsletters für das Musikaliengeschäft Hanseplatte und Erfinder von Slogans wie Deichkinds „Leider geil“.

„Naturtrüb“ heißt das Debütalbum dieser mittelalten Herrenriege, die über ihre Studio-Erfahrungen in der schleswig-holsteinischen Einöde direkt auch noch einen Roman geschrieben hat (Verbrecher Verlag). Die Platte wiederum gehört zum Portfolio, mit dem das legendäre Hamburger Label ZickZack seinen 40. Geburtstag zelebriert. Ein Fest der Querbezüge.

Sanft hoffnungsvolle Klänge kommen von der Hamburger Band Cascade Lakes­. Von zartbitterer Melancholie und mitunter tiefer Traurigkeit durchzogen kommen ihre fein abgestimmten Gitarrensongs doch immer wieder am lichten Ende des Tunnels raus. Es ist die Kombination aus Wut und Wärme, die den Sound von Cascade Lakes auszeichnet. 90er-Jahre-inspirierter Slackerrock trifft auf zeitlose Popmelodien. Mal von schwelgerischer Schönheit, mal von verzerrter Wucht. Sänger und Gitarrist Jan Schewe erzählt in assoziativen Miniaturen von Ängsten und Ausbrüchen, von Ablenkungen und Lebensbewältigung.

Bassist und Gitarrist Fabio Papais sowie Schlagzeuger Tobias Noormann, die beide auch bei der Hamburger Formation Der Bürgermeister der Nacht spielen, komplettieren die Band, die neben ihrem gängigen Instrumentarium auch analoge Synthesizer, Mellotron, Harmonium sowie ein Kinderpiano einbindet. Erschienen ist ihr hochgradig beglückendes selbst betiteltes Debütalbum bei Schewes Label Affairs Of The Heart. Eine Herzensangelegenheit, in der Tat.