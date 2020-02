Michael Fritz ist der Hotelchef

Elf Monate lang hat Michael Fritz viel Zeit auf der Baustelle verbracht. Nun ist der 41-Jährige am Ziel. Die „Frischzellenkur“ für das Steigenberger Hotel Treudelberg ist abgeschlossen. Die Wiedereröffnung des Traditionshauses in Lemsahl ist am kommenden Montag. „Ich kann es kaum erwarten, die ersten Gäste zu empfangen“, sagt Direktor Fritz.

Hoteldirektor Michael Fritz menschlich gesehen

Foto: Michael Rauhe / HA

Seine Ausbildung zum Hotelfachmann hat er in seiner Heimatstadt Karlsruhe absolviert. Es folgten Stationen unter anderen in Zürich und Wien. Schließlich wechselte der leidenschaftliche Gastgeber von Frankfurt (Main) nach Hamburg und leitet das Steigenberger am Golfplatz seit Oktober 2016. „Ich arbeite mitten im Grünen in einer pulsierenden Großstadt. Das ist doch eine perfekte Kombination.“

In der Freizeit kocht der Single, der in Wandsbek lebt, für Freunde oder erkundet die Gastroszene. Auch ausgiebige Spaziergänge stehen auf dem Programm. Aber nicht in Lemsahl, sondern rund um die Alster oder an der Elbe.