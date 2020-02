Dennis Thering ist der CDU-Sieger

Biss und Ehrgeiz hatte er schon als Junge. Sonst hätte Dennis Thering nicht in der Jugend des HSV im Tor stehen und mit späteren Profis wie Alexander Meier in der Hamburg-Auswahl Fußball spielen können.

Dennis Thering menschlich gesehen

Foto: Klaus Bodig / HA

In die Politik zog es den möglichen neuen CDU-Fraktionschef nach einer Diskussion in seiner Schule in Hummelsbüttel. Gefördert von CDU-Granden wie Karl-Heinz Warnholz durchlief der 35-Jährige die klassische Ochsentour: Ausschussarbeit, Bezirksversammlung, 2011 Bürgerschaft, seit 2015 zuständig für Verkehr.

Lesen Sie auch:

2013 machte der Bankkaufmann den Politikwissenschafts-Bachelor, er arbeitet bei Pflegeheimbetreiber Pflegen & Wohnen, ist verheiratet, hat eine fünfjährige Tochter. Durch eine Knieverletzung endete seine Fußballkarriere früh.

Heute unternimmt er als Ausgleich lange Radtouren und Spaziergänge mit Mischlingshündin Bagheera. Das Leben betrachtet Thering nüchtern: Er trinke nie Alkohol, sagt er. Der habe ihm schon als Jugendlicher nicht geschmeckt.