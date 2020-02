Meine Konsequenzen aus dem Handy-Albtraum

Ich war in Eile, wollte kurz vor Ladenschluss noch schnell zum Bäcker. Das Fahrrad schloss ich draußen an und eilte ins Geschäft, um ein paar Scheiben Brot zu kaufen. Erst als es ans Bezahlen ging, fiel mir auf, dass ich das Portemonnaie nicht dabeihatte.

Es war in meinem Rucksack und der, ja der lag im Fahrradkorb. Daraufhin stürmte ich wieder raus aus dem Laden – überzeugt, dass der Rucksack sicher längst geklaut worden sei. Doch ich täuschte mich. Das blaue Gepäckstück war noch da, und sogar das Portemonnaie war noch drin. Allerdings fehlten sämtliche Karten, darunter EC- und Kreditkarte, Führerschen und Personalausweis.

Was macht man in so einer peinigenden Situation? Man ärgert sich (am meisten über sich selbst) und ruft dann die Bank an, um die Karten sperren zu lassen. Doch das gestaltete sich schwierig. Ich konnte die Telefonnummer im Adressbuch des Handys einfach nicht finden. Und dann fielen sogar einzelne Tasten aus dem Telefon. Nun wollte ich meinen Mann telefonisch um Hilfe bitten. Doch dabei fiel mir auf, dass ich seine Mobilnummer nicht auswendig weiß.

In dem Moment wachte ich schweißgebadet auf aus diesem Albtraum. Alle Karten waren noch in der Geldbörse, und mir war klar, dass ein Smartphone gar keine Tasten hat. Aber ich habe mir dann als Erstes die Handynummer meines Mannes eingeprägt. Seit diese tollen Geräte einem alles abnehmen, muss man sich ja keine Telefonnummern mehr merken. Als Nächstes sind die Nummern meiner Kinder dran. Man weiß ja nie, ob man sie nicht irgendwann mal braucht. Beispielsweise, wenn einem mal das Handy gestohlen wird.