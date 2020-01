Hamburg. Straßenbauer sind nicht zu beneiden. Schon wieder Baustelle! Schon wieder Stau! Empörungswellen schwappen von Auto zu Auto, überall erregen sich Chauffeure und Insassen. Müssen die denn unbedingt jetzt bauen?

Ja, sie müssen. Denn auf Deutschlands Autobahnen läuft schon seit Jahren ein Härtetest. Wie viele Lastwagen, wie viele Pkw hält die Fahrbahn aus? Wie lange widersteht sie der täglichen Gewichtsbelastung? Wann zerbröselt sie unter dem Dauerdruck?

Amazon und Co.: Die deutsche Autobahn als erweitertes Paketpostamt

Die Zahl der Autos in Deutschland steigt seit Jahren, viele Fahrzeuge werden immer größer und schwerer. Immer mehr Artikel sollen in kürzester Zeit in der Firma oder direkt beim Amazon-Kunden sein. Die Autobahn als erweitertes Paketpostamt – mit dieser Wirtschaftsform hatten Straßenbauer vor 30 Jahren nun wirklich nicht rechnen können.

Auf der A 1 ist das ganz gut zu beobachten. Stück für Stück ist der Abschnitt zwischen Hamburg und Lübeck saniert worden. Immer so, dass der Verkehr nicht allzu stark behindert wurde. Aber es gibt eben auch Grenzen. So schränkt zum Beispiel das Wetter im Norden die Bauzeit doch beträchtlich ein.

A1 zwischen Hamburg und Lübeck: Schon wieder Baustellen?

Während der Sommerferien soll die Autobahn ohnehin möglichst frei von Baustellen sein – so wünschen es sich zumindest die Touristiker. Und so gibt es eine Vielzahl von Einflüssen, die am Ende dazu führen, dass gerade dann gebaut wird, wenn es dem einen oder anderen Autofahrer absolut nicht in den Kram passt. Auf der A 1 zwischen Hamburg und Lübeck sind die Straßenbauer nun bald durch – und müssen wohl demnächst wieder von vorn anfangen.

Möglicherweise ist es ziemlich unpopulär, das jetzt einfach mal so zu zu schreiben. Aber die Wahrheit ist: Die Autobahnzerstörer – das sind wir. Die Autobahnheiler sind die, über die wir gern schimpfen: die Straßenbauer.