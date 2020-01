Der Hamburger wähnt sich ja oft in der schönsten Stadt der Welt. So schallt es aus dem Radio, so liest man es in Gazetten, und so schenkelklopfen es manche Hanseaten. Wenn man die Studie „Perspektiven der wissenschaftlichen Metropolregion Hamburg – Eine vergleichende Analyse“ liest, wachsen die Zweifel. Zwar lobten auch darin viele Interviewpartner die Schönheit der Stadt, trotzdem landet Hamburg in Rankings stets hinter den Regionen München, Rhein-Main, Kopenhagen und – besonders schmerzhaft – „mit Abstrichen sogar hinter Berlins“.

Hamburg, das zeigt die Studie im Auftrag der Akademie der Wissenschaften, hat ein geschöntes Selbstbild: So großartig, wie man sich findet, ist man nicht. Das gilt gerade für die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt.

Hamburg bewegt sich in die richtige Richtung

Erfolg hängt von Standortvorteilen ab – und vom guten Regieren. In Zeiten, wo der Hafen als historischer Standortvorteil an Gewicht einbüßt, wird eine vorausschauende Politik immer wichtiger. Daran hat es in der Vergangenheit mitunter gemangelt. Als sich München, Berlin oder Kopenhagen auf den Weg zur Wissenschaftsstadt begaben, schaute Hamburg zu.

Immerhin: Inzwischen bewegt sich die Stadt. Als Klaus von Dohnanyi, Wolfgang Peiner und Willfried Maier 2014 ihren Aufruf „In Sorge um Hamburg“ publizierten, spielte die Wissenschaft in der Öffentlichkeit noch eine untergeordnete Rolle. Dann entdeckte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) das Thema für sich und korrigierte den Kurs. Mit der grünen Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank bekamen Universitäten und Forschung einen zusätzlichen Schub. Mit den Erfolgen in der Exzellenzinitiative reifen die ersten Früchte. Inzwischen ist mit Peter Tschentscher (SPD) sogar ein Wissenschaftler Bürgermeister.

Mehr Tempo auf dem Weg zur Stadt des Wissens ist nötig

Aber das späte Erwachen wird sich erst in Jahren, wenn nicht Jahrzehnten auszahlen. Die aktuelle Studie zeigt, wie groß der Rückstand geworden ist. Ob bei Forschungsausgaben, beim Anteil der Hochqualifizierten, bei den Patenten – überall sind die Vergleichsregionen enteilt. Bezogen auf die Produktivität konstatiert die Studie sogar eine „kontinuierliche Erosion der Wettbewerbsfähigkeit Hamburgs“ zwischen 2000 und 2016 – die Hansestadt ist vom siebten Rang in Europa auf Platz 17 abgerutscht.

Auch wenn die Zahlen die Vergangenheit beschreiben und Statistik hinterfragt werden muss, diese Ergebnisse sind zu eindeutig. Hamburg muss also den Kurs Richtung Stadt des Wissens nicht nur halten, sondern Tempo zulegen. Die Science City in Bahrenfeld ist ein erster großer Wurf, weitere müssen folgen. Dabei geht es auch um finanzielle Prioritäten: Der Energiecampus in Bergedorf etwa ging mit wenigen Millionen Euro an den Start, um zum „Silicon Valley für Erneuerbare Energien“ zu werden; 120 Millionen Euro fließen zum Vergleich nun in die Sanierung von Kampnagel. Wer in der Wissenschaft Erfolg haben möchte, muss klotzen, nicht nur kleckern.

Der Aufbruch Hamburgs darf nicht am Kapital scheitern

Der volkswirtschaftliche Effekt der Hochschulen für eine Stadt ist gar nicht zu überschätzen. Man muss Wissenschaft aber auch ökonomisch denken dürfen: Hamburg benötigt mehr Ausgründungen aus den Hochschulen, mehr Start-ups von Studenten. Die hiesige Kompetenz in der Biotechnologie, dem Flugzeugbau oder der Energiewende müssen in Produkte, Anwendungen und Firmen fließen. In einer der reichsten Städte Europas darf dieser Aufbruch nicht am Kapital scheitern. Vielmehr wäre es höchste Zeit, Mäzenatenkultur mit einer ambitionierten Wissenschaftskultur zusammen zu bringen.

Anfänge sind gemacht – zum Wohle aller: Wissen macht eine Stadt noch schöner und attraktiver.