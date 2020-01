Hamburgs Wirtschaft und die Wettbewerbsfähigkeit der Handelsstadt fallen im Vergleich von 50 europäischen Metropolen „kontinuierlich zurück“. Dem entgegenwirken könnte Hamburgs Wissenschaft, in die dafür allerdings „wesentlich mehr investiert“ werden müsste. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie im Auftrag der Akademie der Wissenschaften in Hamburg, die am Montag in den Räumen der Patriotischen Gesellschaft vorgestellt worden ist. Durchgeführt haben die neue Analyse das Berliner Hochschulberatungsunternehmen CHE-Consult und das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung.

Staatliche Hochschulen systematisch ausbauen

Früher prägten vor allem der Hafen, der Handel und die Logistik die Hansestadt. Heute zähle Hamburg zu den „am stärksten deindustrialisierten Metropolregionen Europas“, erklären die Autoren. Vor diesem Hintergrund werde die Wissenschaft immer wichtiger für Hamburgs Wirtschaftskraft und den Wohlstand der Stadt. Zwar sei Hamburg zuletzt „bereits wichtige Schritte gegangen und habe im Rahmen der Exzellenzstrategie große Erfolge erreicht“. Dies reiche jedoch nicht. Im Gegensatz zu den Vergleichsregionen sei auch die generelle Bedeutung der Wissenschaft von Politik und Gesellschaft in Hamburg noch nicht ausreichend erkannt worden.

Die Autoren raten der Hamburger Wissenschaftspolitik, „ein langfristiges, überparteilich abgestimmtes und verbindliches Gesamtkonzept“zu entwickeln. Die staatlichen Hochschulen müssten systematisch ausgebaut und finanziell stärker unterstützt werden. Zudem sollte es mehr Kooperationen von wissenschaftlichen Einrichtungen untereinander sowie mit Unternehmen geben. Grundsätzlich müsse sich Hamburg „als Wissenschaftsstadt begreifen und darstellen“. Dies könne gelingen, wenn die Stadt „mit politischem Mut und Prioritätensetzung zugunsten der Wissenschaft dem bevorstehenden Strukturwandel entgegenwirkt“.