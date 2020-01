Gutes Schulessen hat seinen Preis

Es ist eine fast lautlose Revolution des Schulsystems: Im Laufe weniger Jahre ist der über Dekaden gewohnte Halbtagsunterricht weitgehend durch den Ganztagsbetrieb abgelöst worden. In Hamburg bieten alle rund 200 staatlichen Grundschulen Unterricht und Betreuung bis in den Nachmittag hinein an. Und Eltern nutzen das Angebot in hohem Maße, weil sich so Familie und Beruf besser vereinbaren lassen.

Eine Folge des längeren Aufenthalts in der Schule ist, dass die Schüler mit einem qualitätsvollen Mittagessen versorgt werden müssen. Darauf waren die meisten Unterrichtsstätten weder baulich noch organisatorisch eingestellt. Inzwischen ist ein umfassendes Ausbauprogramm für Schulmensen und -küchen angelaufen. Viele Schulen sind inzwischen gut ausgestattet.

Die Ausstattung ist das eine, die Qualität und der Preis des Essens das andere. Wenn die sieben großen Schulcaterer in Hamburg wegen gestiegener Kosten eine Erhöhung des zentral festgelegten Essenspreises von 3,50 Euro pro Mahlzeit um 50 Cent verlangen, dann klingt das angesichts der allgemeinen Teuerung auf den ersten Blick plausibel. Schließlich ist der Preis seit 2012 nicht erhöht worden. In die Kalkulation muss aber auch einfließen, dass sich die Zahl der ausgegebenen Essen seitdem vervielfacht hat, was die Herstellungskosten senkt. Hier ist jetzt eine ehrliche Gesamtkostenrechnung gefragt.

Eltern wünschen sich gutes Essen für ihre Kinder. Deswegen ist es richtig, wenn Schulsenator Ties Rabe verbindliche Qualitätsstandards fordert, was etwa den Anteil von Bio-Produkten und Lebensmitteln aus der Region angeht. Dabei dürfen die Eltern, die in der Regel das Essen bezahlen, allerdings finanziell nicht überfordert werden.