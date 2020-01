Hamburg. Jetzt kommt Bewegung in den festgefahrenen Streit über die Kosten für das Schulessen. Schulsenator Ties Rabe (SPD) lädt die Caterer zu einer neuen Gesprächsrunde ein, um über den in Hamburg einheitlichen Preis für das Mittagessen in Schulen und dessen Qualität zu verhandeln.

Wie berichtet, halten die großen Anbieter der schulischen Mittagessen eine Anhebung des seit 2012 geltenden Preises von 3,50 Euro pro Mahlzeit um mindestens 50 Cent für erforderlich. Begründung: Weil die allgemeinen Kosten gestiegen seien, so die Caterer, reiche der Betrag, den die Eltern zahlen müssen, bei Weitem nicht mehr aus, um kostendeckend zu arbeiten.

Rabe will verbindliche Qualitätsstandards für Schulessen

„Eine Anpassung der Preise an die Inflation halte ich für einen nachvollziehbaren Schritt“, sagt Schulsenator Ties Rabe (SPD) im Gespräch mit dem Abendblatt. „Höhere Essenspreise kann es aber nur geben, wenn wir verbindliche Qualitätsstandards vereinbaren. Dabei geht es mir um einen höheren Anteil von Bio-Produkten und mehr Lebensmittel aus der Region, wie es die Deutsche Gesellschaft für Ernährung vorgibt“, sagt Rabe. „Wir haben lange vernünftig miteinander geredet. Das sollten wir fortsetzen. Dann kann ich mir vorstellen, dass wir zu einem Ergebnis kommen.“

Die Gespräche zwischen der Schulbehörde und den sieben großen Schul-Caterern, die sich über vier Monate hinzogen, waren zuletzt ohne Ergebnis abgebrochen worden. Die Caterer hatten der Behörde daraufhin vorgeworfen, sich stur zu stellen.

Das sieht Rabe anders. „Die Verhandlungen mit den Caterern sollten drei Bestandteile haben: eine bundesweite Marktabfrage, Verbesserungen der Essensqualität und eine Anpassung der Preisempfehlungen. Leider stellte sich heraus, dass die Caterer nur über den dritten Punkt und nicht über die beiden ersten sprechen wollten“, sagt Rabe.

Was Schulessen in anderen Städten kostet

Tatsächlich ist die Sachlage etwas komplizierter, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. In Hamburg hat die Behörde einen einheitlichen Essenspreis von 3,50 Euro pro Mahlzeit für alle Schulen festgesetzt. Für Kinder aus Hartz-IV-Familien übernimmt der Staat die Kosten. In anderen Städten sind die Preise, die Eltern für das Mittagessen ihrer Kinder zahlen müssen, zum Teil von Schule zu Schule unterschiedlich.

Eine Abfrage der Schulbehörde hat ergeben, dass die Essenspreise in anderen Städten zum Teil deutlich niedriger sind. So liegen die Kosten in Kiel zwischen 2,40 und 2,90 Euro, in Berliner Grundschulen bei 3,25 Euro, in Frankfurt bei maximal drei Euro, in Düsseldorf zwischen 2,50 und 3,50 Euro, in München hingegen zwischen 3,50 und vier Euro und in Köln und Stuttgart bei rund 3,50 Euro. Nach Angaben der Behörde ergibt sich ein Durchschnittspreis von rund 3,30 Euro.

"Polster" beim Preis für Schulessen noch nicht aufgebraucht

In Hamburg waren die Essenspreise bis 2011 nicht festgeschrieben und lagen zwischen 1,81 und 2,34 Euro. Die dann erfolgte deutliche Erhöhung auf einheitlich 3,50 Euro sollte darauf abzielen, die Preise in den Folgejahren trotz Inflation stabil zu halten. Dieses „Polster“ ist aus Sicht der Schulbehörde noch nicht aufgebraucht. Unter Einrechnung der jährlichen Inflationsrate (nach Angaben der Behörde eine Steigerung um insgesamt 21,5 Prozent) wären die Preise aus dem Jahr 2011 jetzt auf 2,51 bis 2,84 Euro pro Mahlzeit geklettert – noch immer deutlich unter 3,50 Euro.

Außerdem, so die Argumentation der Schulbehörde, könnten die Caterer wegen der durch den Ganztagsschulausbau gestiegenen Zahl der Mittagessen deutlich kostengünstiger produzieren. So habe sich die Zahl der Mittagessen allein an den Grundschulen seit 2011 vervierfacht. Außerdem nutzten einige Unternehmen die Produktionsküchen an den Schulen kostenlos, was die Herstellungskosten ebenfalls senke.

Caterer berufen sich auf Studie: mindestens 4,23 Euro pro Mahlzeit

Die Caterer berufen sich andererseits auf die bundesweite Studie zu Kosten- und Preisstrukturen in der Schulverpflegung (KuPS). Danach müssten die Caterer, die das Essen anliefern und vor Ort erwärmen, mindestens 4,23 Euro pro Mahlzeit verlangen. Unternehmen, die frisch an den Schulen kochen, benötigen laut Studie sogar 5,37 Euro. Doch darüber herrscht in Hamburg keine Einigkeit. „Die Zahlen der KuPS-Studie liefern keine realistischen Marktpreise“, sagt Schulsenator Rabe.

Die Caterer wollen die Preiserhöhung um mindestens 50 Cent pro Essen, die sie für erforderlich halten, nicht den Eltern aufbürden. Aus Sicht der Unternehmen könnten die Mittel, die aus dem Starke-Familien-Gesetz der Bundesregierung auf Hamburg entfallen, dafür genutzt werden. Dabei handelt es sich nach ersten Schätzungen um einen Betrag zwischen vier und fünf Millionen Euro. Doch die Behörde lehnt das ab. „Dieses Geld ist dringend nötig, um die qualitativen Verbesserungen im Kitabereich und in der Inklusion in Kita und Schule zu finanzieren“, sagte Behördensprecher Peter Albrecht vor ein paar Tagen.

Trotz der Meinungsunterschiede wird nun wohl weiterverhandelt. „Uns liegt bislang kein Gesprächsangebot vor, aber wir sind zu Gesprächen jederzeit bereit“, sagt Amadeus Hajek, Geschäftsführer von Alsterfood, einem der sieben großen Schul-Caterer.