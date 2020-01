Für 2020 habe ich in unserem Haushalt eine Haushaltssperre verhängt. Frühzeitig im alten Jahr angekündigt konnten sich alle Familienmitglieder darauf einstellen und noch alles Nötige einkaufen. Die Ansage stieß auf erstaunlich wenig Widerstand, denn tatsächlich besitzen wir alle ausreichend Kleidung, Schuhe und Haushaltsartikel.

Die Haushaltssperre bedeutet auch nicht, dass wir im neuen Jahr gar kein Geld mehr ausgeben, sondern lediglich, dass jede Ausgabe vom Finanzvorstand abgesegnet werden muss. Der bin in unserem Fall ich.

Essen gehen als Wiedergutmachung – trotz Haushaltssperre

Am Silvestertag war ich bei einem kleinen Italiener um die Ecke – allerdings nur, um eine Vorspeisenplatte abzuholen. Die Tische waren festlich eingedeckt, aber es waren noch keine Gäste da. Alles sah sehr schön aus, nur am Boden lagen dunkle Krümel. Je länger ich wartete, umso mehr davon entdeckte ich Sonderbar, wo doch sonst alles so fein aussah.

Wieder zu Hause, zog ich meine Schuhe aus und stellte fest, dass die Sohle sich großflächig gelöst hatte und immer noch in kleinen Brocken auseinanderfiel. Mein Anruf, um mich für den Dreck, den ich hinterlassen hatte, zu entschuldigen, lief ins Leere. Der Chef musste wohl den Boden saugen.

Neue Schuhe kaufe ich nicht. Haushaltssperre! Aber wir waren beim Italiener essen. Quasi als Wiedergutmachung.