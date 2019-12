Via Millerntor und Reeperbahn steuerten wir das Wirtshaus unseres Vertrauens an. Bloß kein Gedöns am Tag nach Weihnachten; und so ähnlich hieß das Lokal nahe der S-Bahn-Station Othmarschen dann auch. Nach dem formidablen Fest leichtere Kost: Roastbeef, fast fettfrei, dazu ein Portiönchen Speckbratkartoffeln sowie Remoulade light. Plus Fassbier.

Auf dem Spielbudenplatz wurden die Buden des Weihnachtsmarktes abgebaut. „Wird auch Zeit“, meinte Wolle auf dem Beifahrersitz. Es habe sich ausgejingelt. Er sehne sich nach was Neuem.

Pfunde runter mit dem Personal Trainer

Apropos. „Weißt du vom dicken Werner?“, wollte Wolle wissen – etwa Höhe Große Freiheit. „Der Hammer“, fuhr Wolle fort. „Werner hat jetzt einen Personal Trainer.“ Ab sofort wolle unser Kumpel, ein in jeder Beziehung pfundiger Typ, seinen Kilos energiegeladen zu Leibe rücken. Vorfahrt 2020. Tatsächlich, erläuterte Wolle, habe Werners Holde ihrem Knaben einen Gutschein unter die Nordmanntanne gelegt. Für vier Intensivstunden in der Folterkammer.

Persönliches Training beim Schleifer von Blankenese, einem ehemaligen Bundeswehroffizier. „Er wird Werners Gewicht schmelzen lassen“, juchzte Wolle wonnevoll. „Täte dir auch ganz gut“, fügte er hinzu. Sein Segen, dass wir schon auf der Königstraße fuhren.

Salat pur – und Bratkartoffeln für die anderen

Schweigen an Bord. „Und dann heute Bratkartoffeln & Bier?“, fragten wir beide. Fast unisono. Kommt das wirklich gut? Im Nu war der Beschluss gefasst: Werner solle Salat pur ordern – mit Blick auf das Fitnessprogramm des neuen Jahres. Hintergedanke: Werners Bratkartoffeln teilen sich die anderen brüderlich. Mal sehen, ob der Bursche zustimmt.