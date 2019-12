Keine Frage: Wenn bunte Lichter die Silvesternacht erstrahlen lassen, wenn feurige Pfeile explodieren und glitzernde Sterne vom Himmel regnen, ist das ein schöner Anblick. Und zum Jahresende eine lieb gewordene Tradition.

Aber der schöne Schein hat eben auch eine dreckige Kehrseite: Luftbelastung, Müll und Krach nerven immer mehr Menschen. Das hat etwas mit der Klima- Debatte und „Fridays for Future“ zu tun. Aber nicht nur. Auch die Verletzungs- und Brandgefahr durch unsachgemäße Handhabung machen vielen Angst.

Böllerverbot: Appelle nützen nichts

In den vergangenen Jahren hatten Politiker und Fachleute immer wieder an die Vernunft der Hobby-Feuerwerker appelliert, ohne durchschlagenden Erfolg. Es wurde fröhlich weitergeböllert – mit allen Folgen, schwere Unfälle inklusive. Jetzt aber scheint etwas in Bewegung zu kommen. Erstmals haben einige Händler die gewinnträchtigen Produkte aus dem Sortiment verbannt. Motto: Stell dir vor, es ist Silvester, und es gibt keine Raketen und Böller mehr.

Man könnte das als Marketing-Gag abtun. Aber der Verzicht, wie im Fall eines Hamburger Edeka-Kaufmanns, ist auch ein Wagnis und verdient deshalb Respekt. Schließlich können die Kunden zum nächsten Supermarkt gehen, um dort Raketen und Böller zu kaufen – und alle anderen Artikel gleich mit.

Alternative öffentliches Feuerwerk

Umfragen zufolge ist die Mehrheit der Bundesbürger für ein Böllerverbot. In einigen Städten und auf Inseln gibt es Verbotszonen für privates Feuerwerk, erstmals auch an der Hamburger Alster. Wichtig ist jetzt eine Debatte, die über Neujahr hinausreicht.

Erst wenn die Händler die Bestellungen für nächstes Silvester machen, wird sich zeigen, ob der Böller-Boykott ein Trend wird. Mehr öffentliche Feuerwerke zu Silvester, wie es sie etwa an Nord- und Ostsee schon gibt, sind eine gute Alternative. Und mindestens genauso schön anzusehen.