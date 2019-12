Bad Segeberg. Viel zu viele Lebensmittelverpackungen landen im Müll. Laut Umweltbundesamt waren es im Rekordjahr 2017 in Deutschland 18,7 Millionen Tonnen – das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht lautet: In immer mehr Städten und Gemeinden eröffnen Geschäfte, in denen komplett verpackungsfrei eingekauft werden kann. Nun gibt es diese Möglichkeit auch im Kreis Segeberg. Kerstin Dahte und Dirk Boldebuck haben in Bad Segeberg ihren Unverpackt-Laden „nixdrumrum“ eröffnet.

Im vergangenen Jahr hatte Kerstin Dahte einen Artikel über ein verpackungsfreies Lebensmittelgeschäft in Kiel gelesen. „Das Konzept fand ich spannend. Ich habe mir gedacht, dass jeder die Chance haben sollte, so einzukaufen“, sagt sie. Die gelernte medizinisch-technische Assistentin besuchte daraufhin in jenem Kieler Unverpackt-Laden einen Workshop und machte sich anschließend mit ihrem eigenen Lebensmittelgeschäft ohne Verpackungen selbstständig. Gemeinsam mit Dirk Boldebuck, der bei der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein arbeitet, betreibt sie nun den Laden an der Hamburger Straße 12 in Bad Segeberg.

Familienmitglieder und Freunde haben geholfen, den Laden einzurichten

„Wir kommen beide aus einer Familie mit drei Kindern und möchten an der großen Müllproduktion etwas ändern“, sagt Dirk Boldebuck. Und Kerstin Dahte ergänzt: „Es landet so viel Müll einer Familie im Gelben Sack. Da haben wir gesagt: Wir wagen diesen Schritt in die Selbstständigkeit, um das zu verhindern.“ Das Ergebnis ist ein echtes Gemeinschaftsprojekt: Familienmitglieder und Freunde haben geholfen, Holzmöbel herzustellen und den Laden einzurichten.

Das Angebot für die Kunden im „nixdrumrum“ ist bereits groß. Es reicht von flüssigen Produkten wie Reinigungsmitteln (unter anderem Essigreiniger, Spülmittel und Glasreiniger), Milchprodukten und Ölen über trockene Lebensmittel (wie Backwaren, Gewürze, verschiedene Nudelsorten, Süßigkeiten, Tee, Kaffeebohnen und Hülsenfrüchte) bis hin zu Eiern und Pflegeprodukten (wie Haarseife). Alle Nahrungsmittel sind biologisch angebaut und stammen meist von Firmen aus der Region, etwa von Grell Naturkost in Kaltenkirchen.

Das Geschäftsprinzip ist einfach: Kunden sollten eigene Gefäße zum Abfüllen mitbringen, bei Bedarf können aber auch Behälter im Laden gekauft werden.

Das Leergewicht der Behälter wird zunächst auf einer Waage ermittelt, damit dieses später an der Kasse vom Gesamtgewicht abgezogen werden kann. „Wichtig ist, dass auf den mitgebrachten Gefäßen Etiketten kleben“, betont Kerstin Dahte. Das Markieren sei aus Sicherheitsgründen notwendig, um gefährliche Verwechslungen zu vermeiden – in Waschmittel-Behälter sollten beispielsweise keine Lebensmittel abgefüllt werden. Die Nahrungsmittel befinden sich in großen durchsichtigen Behältern, die durch eine Vorrichtung geöffnet werden können.

Das verpackungsfreie Einkaufen kommt bei den Verbrauchern gut an

Der Kunde hält beim Befüllen zwischen seinem eigenen und dem großen Behälter einen Kunststoff-Trichter, der am Ende des Tages gereinigt wird. Nach diesem Prinzip wird auch bei den Backwaren wie Mehl, Zucker und Backtriebmitteln verfahren. Hier gibt es allerdings Metallkellen und -löffel zum Abfüllen und keine Trichter. Lediglich bei der Milch ist beim Verkauf eine Verpackung notwendig. Das Mehrwegsystem des Hofes Hinsch in Bad Oldesloe, von dem Kerstin Dahte und Dirk Boldebuck ihre Milch beziehen, gewährleistet, dass auch hier kein Abfall entsteht.

Das verpackungsfreie Einkaufen kommt bei den Verbrauchern gut an. „Natürlich müssen wir nun erst einmal die abgepackten Nahrungsmittel aufbrauchen, die wir noch zu Hause haben, aber dann werde ich möglichst nur noch verpackungsfrei einkaufen“, sagt Silke Schlabinger aus Bad Segeberg. Sie ist mit Gläsern und Dosen im Gepäck das erste Mal im „nixdrumrum“ und füllt sich begeistert ein Glas frisch gemahlenes Haselnussmus ab. „Natürlich muss man sich etwas umorganisieren und Gefäße mitbringen“, sagt sie. Dies sei aber angesichts der wichtigen Thematik ein akzeptabler Aufwand. Hilke Schütt aus Heilshoop ist durch einen Flyer in einer Milchtankstelle auf Kerstin Dahtes und Dirk Boldebucks Laden aufmerksam geworden und hat ebenfalls Boxen zum Befüllen mitgebracht.

Übrigens: Wer nach dem Einkaufen noch ein bisschen im „nixdrumrum“ verweilen will, der kann es sich im ladeneigenen Café mit Kaffee und Kuchen gemütlich machen.

„nixdrumrum“, Hamburger Straße 12, Bad Segeberg, Telefon 04551/995 23 04, www.nixdrumrum.de.