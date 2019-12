Diese intime Mitteilung überraschte selbst hartgesottene Fahrensleute wie den dicken Werner. „Jungs, wisst ihr, wovon ich heute Nacht geträumt habe?“, wollte Wolle wissen. In trauter Eintracht standen wir am Ottenser Weihnachtsmarkt und verlöteten den einen oder anderen Boddenpunsch. Stimmung exzellent.

Mit dieser Fragestellung indes hatten wir nicht gerechnet. Folglich gab Wolle die Antwort selbst: „Von Gurkensalat.“ Werner verschluckte sich an seinem Gebräu. Für Gurke, warf er in die Runde, hätte er eine Erklärung zur Hand gehabt. Aber für Salat? „Ich wage es ja gar nicht zu sagen“, sprach Lupo in die relative Stille: „In meiner nächtlichen Fantasiewelt spielte jüngst ein schwarzer Dackel eine dominante Rolle.“ Genau in dem Moment glückte dem dicken Werner ein Coup. „In der Traumdeutung“, gab er lässig zum Besten, „steht das sinnbildlich für Vitalität und Lebensfreude.“ Volltreffer.

Traumdeutung: "Noch vier Becher Punsch"

Im Nu hatte Wolle sein Smartphone in Bereitschaft. Auf einschlägigen Internetseiten sind Hunderte solcher Erklärungen gelistet – verfasst von Psychologen und Vollpfosten, von seriös bis peinlich, esoterisch bis unterhaltsam. Von Boddenpunsch beflügelt, gewann der Abend an Schwung. Während nächtliche Visionen von Handschellen, Rosenblüten, Hasenfüßen oder Meisterschalen keiner weiteren Interpretation bedurften, erwuchs anderweitig Diskussionsbedarf.

Zahnbürsten im Traum, ließ uns Lupo wissen, steht für eine Energieleistung. Aufgepumpte Autoreifen sollen Puffer gegen Tiefschläge sein. Und eine Trillerpfeife, tat Wolle kund, steht für Abpfiff. Aber nicht im richtigen Leben: „Bitte noch vier Becher Punsch.“