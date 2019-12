Weihnachtliche Besinnlichkeit? Manch einer behauptet ja, dass das nicht mehr ist als ein moderner Mythos.

Wer Weihnachtsstress in Reinform beobachten will, der geht am besten an einen Ort, an dem man so schöne Sätze hören kann wie: „Zweimal Tatütata hintereinander? Wie asozial sind Sie denn?“ Gemeint ist: das Kinderkarussell. Genauer: ein kleines Kinderkarussell auf einem Weihnachtsmarkt in einer dicht besiedelten Hamburger Wohngegend.

Mit allen Mitteln den Nachwuchs im Wunsch-Gefährt platzieren

Nach Kitaschluss drängt sich hier der halbe Stadtteil und versucht mit allen Mitteln, den Nachwuchs im gewünschten Gefährt zu platzieren. Stufe eins: Böse Blicke. Will das Quengelkind etwa auch ins Flugzeug? Stufe zwei: das Ausloten der besten Warteposition, um das Kind schon vor dem Stopp in die Höhe zu halten.

Kommt das Karussell zum Stehen, diskutieren erwachsene Menschen um einen Mitfahrplatz im Polizeiauto, während die anderen ihren Kinderwagen-Parkplatz verteidigen („Ich stand hier zuerst“). Erst wenn sich das Karussell dreht, ist kurz Ruhe. Zumindest, wenn die Kinder bei Laune bleiben. Und auch ansonsten gilt immer häufiger: „Für weinende Kinder halten wir nicht an.“