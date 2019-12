Als Maria fast eine Burka trug

Ein alter Journalistenspruch lautet: „Mit Recherche macht man die schönsten Geschichten kaputt.“ Weshalb den Abendblatt-Lesern auch folgende Schlagzeile vorenthalten blieb: Katholischer Pfarrer verhüllt Marienstatue mit Burka. Dabei hatten wir es aus seriöser Quelle – ein Gottesdienst-Besucher hatte es von seinem Sitznachbarn gehört. Wirklich? Ja, wirklich.

Aber warum macht der Mann das? Eine Provokation? Ein Beitrag zur Ökumene? Zur religiösen Toleranz? So oder so, was für ein schöner Skandal. Doch dann kam der Adventskranz ins Spiel. Der nämlich, erklärte uns der verdutzte Pfarrer, habe die neben dem Altar stehende Marienstatue halb verdeckt. Nicht so schön, befand er, und ließ die Figur mit einem weißen Tuch verhüllen. Es sollten nicht zwei Kunstwerke miteinander konkurrieren, erklärte er.

Ein verständlicher Gedanke. Schließlich wäre es – bei einer nur zur Hälfte zu sehenden Mutter Gottes – ja ein wirklich ungleicher Wettbewerb gewesen. Also eigentlich eine schlaue Entscheidung.

Für Gemeindemitglieder war das Tuch eine Burka

Doch der Pfarrer hatte einzelne Mitglieder der Gemeinde unterschätzt. Die stießen sich an der Verhüllung der Marienstatue, fanden sie unangemessen. Ja, sie verglichen das Tuch sogar mit einer Burka – trotz dessen weißer Farbe. Und schon war das schöne Gerücht geboren, das fortan in der Gemeinde – und aus ihr heraus – verbreitet wurde. Bis es uns erreichte.

Im Gespräch bemüht sich der Pfarrer um Schadensbegrenzung, nimmt seine Schäfchen in Schutz und spricht von „aufgeregten Zeiten“.

Weshalb prophylaktisch an dieser Stelle betont sei, dass Maria nicht verhüllt wurde, um ihr den Anblick des Adventskranzes zu ersparen – weil der von einem Protestanten erfunden wurde.