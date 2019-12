Mobilitätsoffensive: Die Richtung stimmt, aber …

Es war wie ein Ausblick ins Schlaraffenland der Mobilität, als Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) die Pläne für den Ausbau des Nahverkehrs vorgestellt hat: Nie mehr länger als fünf Minuten auf Bus oder Bahn warten! Und wenn es keine Haltestelle in der Nähe gibt, kommt ein Shuttlebus und holt die Hamburger an ihrer Haustür ab – oder jedenfalls fast. Dazu kommen nagelneue emissionsfreie Busse und zusätzliche U- und S-Bahnen sowie Fähren. Und das alles innerhalb von zehn Jahren. Phänomenal!

Was das alles kosten soll, konnte der Bürgermeister noch nicht beziffern, aber er hat sicher recht damit, dass die Straßen zu voll, zu viele Menschen allein in ihren Autos unterwegs sind und der Umstieg auf das Fahrrad in einer Stadt mit den Ausmaßen Hamburgs nicht jedermann reizt. Recht hat er auch damit, dass das Angebot verbessert werden muss, um mehr Menschen davon zu überzeugen, dass sie auf ihr Auto verzichten.

Allerdings wirkt es etwas kurzsichtig, das Heil ausgerechnet im Ausbau des Busverkehrs zu suchen. Auch die neuen „XPressBusse“ und die zusätzlichen Metrobuslinien werden im Stau stehen, sobald es Baustellen auf der Strecke gibt. Zwar werden auch die U- und S-Bahn-Linien ertüchtigt, aber die sind schon jetzt oft überfüllt. Wo die anvisierten 50 Prozent mehr Fahrgäste Platz finden sollen, erschließt sich noch nicht.

Trotzdem: Die Mobilitätsoffensive geht in die richtige Richtung. Bei Menschen, die am Stadtrand leben, wird aber noch viel Überzeugungsarbeit nötig sein, um sie zum Umsteigen zu bewegen. Nur wenn auch dort die nächste Haltestelle überall fußläufig gut erreichbar ist, werden auch mehr Menschen in den Hamburger Randgebieten ÖPNV-Kunden werden.