Härtetest für die Pflege

Das Schild „Heute Taschengeldausgabe“ zählt zu den bitteren Eindrücken beim Besuch eines Pflegeheims. In Hamburg sind 43 Prozent der Pflegeheim-Bewohner auf Sozialhilfe angewiesen, da sie den Eigenanteil an den Kosten ihres Heimplatzes nicht von ihrer Rente oder aus ihrem Vermögen bestreiten können. Ihre Zahl wird wachsen, wenn Heime im Zuge des überfälligen Lohnanstiegs für Pflegekräfte noch teurer werden.

Ist es gerecht, wenn ein alter Mensch zum Sozialhilfeempfänger wird, weil die Pflegekosten immer weiter steigen? Die politische Linke und die Gewerkschaft Ver.di fordern eine Vollkasko-Pflegeversicherung, dann müsste kein Pflegebedürftiger mehr einen Cent für seine Pflege in einem Heim zahlen. Dafür sollen alle Bürger in die gesetzliche Pflegeversicherung einzahlen, auch Beamte und Selbstständige.

Gesundheitsminister Spahn steckt in einem Dilemma

Aber ist es gerecht, wenn solvente Pflegebedürftige, die problemlos ihren Eigenanteil im Pflegeheim übernehmen können, ebenfalls profitieren? Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen nennt das Vollkasko-Modell für die Pflege ein „Erbschaftsbewahrungsprogramm für Wohlhabende“ auf Kosten der Allgemeinheit. Auch das Modell der SPD, den Eigenanteil zu deckeln, hat gewisse Risiken. Ökonomen warnen vor einem weiteren Anstieg der Sozialausgaben. Zudem könnte das Bemühen der Heimbetreiber erlahmen, beim Einkauf, in der Verwaltung oder durch Digitalisierung noch effizienter zu werden, wenn man künftig nicht mehr Heimbewohnern und deren Angehörigen Preissprünge vermitteln muss.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) steckt in einem Dilemma. Er muss die Qualität der Pflege verbessern und gleichzeitig die Beiträge zur Pflegeversicherung bezahlbar halten. Und dies vor dem Hintergrund einer alternden Gesellschaft: 2045 werden nach Studien fünf Millionen Menschen auf Pflege angewiesen sein, jetzt sind es 3,4 Millionen.

Noch profitieren Spahn und die Gesundheitsbranche davon, dass niemand ernsthaft den Sinn von Mehrausgaben für Pflege anzweifelt. Die Anhebung des Beitrags zur Pflegeversicherung um 0,5 auf 3,05 Prozent zu Jahresbeginn löste kaum Kritik aus. Die Menschen spüren, dass gute Pflege Geld kostet. Pflegekräfte müssen angemessen bezahlt werden, um mehr Nachwuchs zu finden.

Ein Kompromiss muss ausgehandelt werden

Fatal wäre es, wenn die Akzeptanz der Pflegeversicherung Schaden nimmt, weil zu vielen im Alter trotz jahrelanger Einzahlungen die Sozialhilfe droht. Deshalb braucht die Pflege eine Regelung, die einen immer weiteren Anstieg der Eigenanteile zumindest bremst. Trotz des Zeitdrucks muss Spahn nun versuchen, einen tragfähigen Kompromiss mit den Ländern zu schmieden.

Was in dieser Situation nicht hilft, sind Hasstiraden in den sozialen Netzwerken. Im September 2018 geriet Spahn durch ein aus dem Zusammenhang gerissenes Zitat in einen Shitstorm. „Wenn von einer Million Pflegekräften 100.000 nur drei, vier Stunden mehr pro Woche arbeiten würden, wäre schon viel gewonnen“, hatte Spahn in einem Interview gesagt. Dies war seine berechtigte Kritik an extrem belastenden Arbeitsbedingungen, die viele Pflegekräfte dazu bewegt hat, ihre Stundenzahl zu reduzieren, obwohl sie lieber Vollzeit arbeiten würden. Die „heute-show“ postete: „Wenn Jens Spahn nur drei bis vier Stunden weniger pro Woche nachdenken würde, blieben uns viele beschissene Ideen erspart.“ Bei Facebook, Twitter & Co. wurde Spahn wider besseres Wissen oder aus Ahnungslosigkeit tausendfach unterstellt, er fordere Überstunden für Pflegekräfte.

Für die unbedingt notwendige gesellschaftliche Debatte um die Pflege sind solche Attacken fatal. Konstruktiver Streit belebt, Häme vergiftet.

Hier geht es zum Artikel:

Warum das Pflegeheim für Bewohner noch teurer wird