Ich bin ja ein bescheidener Mensch, aber manchmal muss die Wahrheit ans Licht: Ich habe recht. Nicht nur an dieser Stelle, sondern, zum Leidwesen meiner Familie, eigentlich immer und durchaus gern.

Ich kann nichts dafür. Ist so. Sind die Drüsen. Außerdem bin ich deutsch. Und Mann. Ich weiß nun mal am besten, welcher Tannenbaum der schönste ist, wie man ihn am stabilsten aufstellt und welche Schmuckkugel fürs Instagram-Bild am besten funkelt.

Recht haben macht das Denken deutlich einfacher

Recht haben macht das Denken deutlich einfacher, ungefähr so: Kevin Kühnert? Aufjaulen. Europa? Kopf schütteln. Vegetarier? Höhnisch grinsen. Ob knusprige Gänsehaut, AKK, Tischtennis, Gesamtsituation – fragt mich irgendwas. Ich weiß Bescheid.

Besonders gern erkläre ich an den Festtagen den kleinen Kindern von entfernten Bekannten, wie sie ihre Lego-Karren aufzubauen haben. „Gib mal her, Kleiner. Du kannst das nicht. Lass das den Onkel mal machen.“ Mich stört es überhaupt nicht, dass wir immer seltener eingeladen werden.

Rechthabe-Detox? Brauche ich nicht. Oder?

Eine mir sehr nahestehende Psychologin riet mir neulich zu einer neuartigen Übung: Rechthabe-Detox. Im ersten Schritt wird zunächst die Perspektive der Gegenseite eingenommen. Nichts leichter als das. Ist doch klar, was der kleine Lego-Bauer denkt: „Das kann der coole Onkel bestimmt viel besser, also überlasse ich ihm den Krempel.“ Habe ich recht? Eben.

Für schwierigere Fälle empfahl meine Beraterin eine härtere Übung. Ich möge doch folgende Sätze wiederholen: „Interessant, was Sie da sagen. Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Schön, dass verschiedene Meinungen nebeneinander stehen können und sich manchmal sogar ergänzen.“ Puuh. Ich gestehe, es hat eine Weile gedauert, bis ich diese Worte flüssig aussprechen und vor allem ernst meinen konnte.

Mehrere Wahrheiten? Zu einem Thema?

Können andere Menschen recht haben, obgleich ich schon im Besitz der letztgültigen Wahrheit bin? Kann es sein, dass es von diesen Wahrheiten gleich mehrere gibt, sogar zu einem Thema?

Mist. Wie soll ich mich denn jetzt über die Feiertage streiten?