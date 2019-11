Verkehrswende auch in Hamburgs Süden!

Es ist die Krux eines Modells, das eigentlich zur Mobilität der Zukunft beitragen soll: Carsharing-Angebote gibt es vor allem in den zentralen Gebieten der Hansestadt, in denen die Anbindung mit Bus und Bahn ohnehin gut ist. Nicht aber in den Außenbezirken, wo es viel schlechter um die Mobilitätsangebote steht und ein Leihauto für die letzten Kilometer von der U- oder S-Bahn-Station nach Hause viele Menschen zum Umsteigen auf öffentliche Verkehrsmittel bewegen könnte.

Wobei mit Außenbezirken nicht die entlegensten Winkel an der Stadtgrenze gemeint sind, sondern auch Rahlstedt oder Niendorf. Der Süden ist mit Ausnahme von zwei Stadtteilen ganz abgehängt. Dass für das Abstellen der Leihautos in Wilhelmsburg bezahlt werden muss, im weiter entlegenen Harburg aber nicht, ist schwer nachzuvollziehen. Carsharing-Unternehmen wollen und müssen wirtschaftlich arbeiten. Selbst wenn hinter den großen Anbietern meist Autokonzerne stehen, deren Ziele auch strategischer Natur sind, ist das ihr gutes Recht. Allerdings beißt sich hier die Katze in den Schwanz: Wenn in Wilhelmsburg eine Extragebühr für das Abstellen der Leihautos fällig wird, dann stehen hier bald nur noch wenige Wagen bereit, und die Nutzung wird noch mal unattraktiver.

Die Stadt unterstützt die Carsharing-Anbieter, indem sie Flächen für Umsteigepunkte („Switchh“) bereitstellt und bei der Abrechnung von Parkgebühren hilft. Sie sollte im Gegenzug darauf drängen, dass die Unternehmen ihre Geschäftsgebiete ausdehnen, damit sie die Leihautos auch dort anbieten, wo sie für die Mobilität der Zukunft wirklich gebraucht werden. Ansonsten ist Carsharing hier kein Beitrag zur Verkehrswende. Wir haben gute Lösungen für unsere inneren Städte gefunden – aber noch nicht für den Rand und das Land.