Hamburg. Wenn es später wird bei der Arbeit oder auch am Wochenende, leiht sich Daniel Hofmann manchmal ein Car2go für den Heimweg nach Wilhelmsburg aus. Für die 20-minütige Fahrt mit dem Smart hat er immer 6,20 Euro bezahlt – auch preislich für ihn eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr. Umso erstaunter war der 33-Jährige, als er vom 12. November an plötzlich 9,19 Euro zahlen sollte. Nach der Fusion von Car2go mit Drive now verlangt der neu entstandene Anbieter Share now, wie Hofmann dann herausfand, in Wilhelmsburg eine Abstellgebühr von 2,99 Euro. „Das ist nun definitiv nicht mehr so attraktiv“, findet Hofmann. „Einfach mal schnell ein Auto ausleihen und damit nach Hause fahren, das überlege ich mir jetzt zweimal.“

Wenig Verständnis hat er dafür, dass für das Abstellen in Wilhelmsburg eine Strafgebühr fällig wird, während es in Harburg kostenlos bleibt. Er kritisiert: „Wilhelmsburg wird wieder einmal abgehängt und guckt in die Röhre.“ Seinem Eindruck nach ist die Zahl der Leihautos in dem Stadtteil schon zurückgegangen. Besonders ärgert Hofmann, dass auch für Autos, die in Wilhelmsburg ausgeliehen werden, beim Wiederabstellen in Wilhelmsburg erneut eine Zusatzgebühr verlangt wird. Eine schnelle Tour im Leihauto zu seiner Freundin, die ebenfalls auf der Elbinsel wohnt, mache für ihn nun keinen Sinn mehr.

Kunden sind informiert worden

Es gehe hier um eine Gesamtbetrachtung der Zone, sagt dazu Niklas Merk, Sprecher von Share now: „ Ziel ist es, die Zone insgesamt profitabel betreiben zu können.“ Die Kunden seien über die Änderung der Geschäftsbedingungen zum 12. November informiert worden. Und warum wird die Gebühr im dicht besiedelten Wilhelmsburg verlangt, nicht aber in Harburg, das weiter weg vom Zentrum liegt? „Diese Entscheidungen treffen wir auf der Basis von konkreten Daten“, erklärt Merk. „Dabei kommt es nicht in erster Linie darauf an, wie zentrumsnah ein Stadtteil ist.“

Die Bevölkerungsdichte sei eine von vielen Determinanten, allerdings zählten auch zu einem guten Teil die bisher realisierten Mieten der Leihautos, Standzeiten und weitere Faktoren. „Sollte eine gewisse Auslastung gegeben sein, können wir auch in entfernteren Stadtteilen auf eine solche Maßnahme verzichten.“ Das scheint in Harburg der Fall zu sein.

Verwaltung und Politik bedauern die Abstellgebühr

„Wir als Verwaltung haben keinen Einfluss auf die Geschäftsmodelle der Sharing-Anbieter“, sagt die Sprecherin der Verkehrsbehörde, Susanne Meinecke. „Selbstverständlich ist es aus unserer Sicht wünschenswert, die ganze Stadt diskriminierungsfrei zu berücksichtigen, insbesondere beim Sprung über die Elbe.“ Die Stadt habe keine rechtliche Handhabe, auf die Geschäftsbedingungen dieses Privatunternehmens einzuwirken, sagt auch der Verkehrspolitiker der Grünen, Martin Bill. „Ich würde es aber besser finden, wenn im Geschäftsgebiet Wilhelmsburg keine Zusatzkosten für den Nutzer anfallen würden.“

Eine Gebühr von 2,99 Euro verlangt Share now übrigens auch für das Abstellen von Autos in Bergedorf-Ost und sogar 4,99 Euro „Drop off fee“ in Norderstedt. Manche Hamburger in Volksdorf oder Rahlstedt, Sasel oder Schnelsen, Niendorf, Lohbrügge oder Neuallermöhe dürften wahrscheinlich sagen: Zumindest wird Carsharing dort angeboten; in den genannten Stadtteilen ist dies nämlich nicht der Fall. Mit der Fusion ist das Geschäftsgebiet von Share now größer geworden, wenn auch nur leicht. Es wuchs von 101 Quadratkilometern (Car2go) auf nunmehr insgesamt 105 Quadratkilometer.