Politische Erfolge lassen sich nur selten in harten Zahlen ausdrücken. Aber in diesem Fall ist das zumindest auf den ersten Blick gestattet: Der neue Hamburger Mietenspiegel ist ein großer Erfolg für den Senat. Mit einem Plus von 2,6 Prozent hat sich der Mietenanstieg gegenüber den Vorjahren nicht nur halbiert, er liegt auch unter der allgemeinen Preissteigerung und weit unter dem Anstieg in Berlin, Stuttgart und München.

Der Trend, dass Hamburg unter den teuren Großstädten noch eine der günstigeren ist, hat sich damit verfestigt: Eine durchschnittliche Nettokaltmiete von 8,66 Euro pro Quadratmeter, wie sie jetzt für die Hansestadt ermittelt wurde, ist zum Glück nicht zu vergleichen mit den 11,69 Euro, die Mieter in München durchschnittlich berappen müssen.

Hamburgs "Bündnis für Wohnen" ist ein Erfolg

Wobei das eben wenig mit Glück zu tun hat, sondern viel mit einer konsequenten Politik. Als Olaf Scholz nach dem Regierungswechsel 2011 ankündigte, er werde den quasi zum Erliegen gekommenen Wohnungsbau wieder ankurbeln und für 6000 neue Wohnungen pro Jahr sorgen, wurde er teilweise belächelt. Doch das neue „Bündnis für das Wohnen“ aus Politik, Bezirken, Wohnungswirtschaft und Verbänden hat das Ziel binnen weniger Jahre erreicht.

Als die Mieten vor allem wegen des enormen Zuzugs nach Hamburg trotzdem weiter stiegen, hat Scholz das Ziel auf 10.000 Wohnungen erhöht. Wieder gab es Zweifel, wieder wurde das Ziel erreicht. Wenn der Mietenanstieg jetzt endlich abflaut, und das ausgerechnet in der Stadt, die bundesweit mit Abstand die meisten Wohnungen baut, dann sollte man den Zusammenhang anerkennen.

Am Wohnungsmarkt ist längst nicht alles gut

Allerdings hat der ebenfalls noch stark von Scholz geprägte Ansatz, den Erfolg von Politik vor allem am Erreichen quantitativer Zielvorgaben zu messen, auch seine Grenzen. Anders ausgedrückt: Auch wenn der Mietenspiegel Erfreuliches verkündet, ist längst nicht alles gut am Hamburger Wohnungsmarkt.

So sind nach 2011 erbaute Wohnungen mit 12 bis 15 Euro pro Quadratmeter überdurchschnittlich teuer. Mehrköpfige Familien kommen da schnell auf 1500 bis 2000 Euro warm im Monat – das können sich vielleicht Besserverdiener leisten, aber keine Krankenschwester und kein Altenpfleger. Der Ansatz des Senats, frei finanzierte Wohnungen für acht Euro kalt pro Quadratmeter zu schaffen, ist zwar ehrenwert, wird aber kaum flächendeckend funktionieren. Erfolgversprechender ist vermutlich, städtische Grundstücke günstiger abzugeben und sie verstärkt Genossenschaften und solchen Gesellschaften zu verkaufen, die günstigen Wohnraum schaffen.

Mietsteigerungen in Altbauten bedenklich

Denn an dem fehlt es weiterhin an allen Ecken und Enden. Dass 12.000 Hamburger Haushalte trotz Dringlichkeitsschein keine Wohnung finden, spricht Bände. Immerhin: Wenn die SPD jetzt ankündigt, künftig 4000 statt 3000 Sozialwohnungen pro Jahr schaffen zu wollen (auch das übrigens bundesweit Spitze), zeigt sie, dass sie das Problem erkannt hat.

Bedenklich sind auch die weiterhin kräftigen Mietsteigerungen bei Altbauten. Offensichtlich nutzen hier viele Vermieter die enorme Nachfrage in angesagten Vierteln wie Ottensen, St. Pauli, Sternschanze und Eimsbüttel gnadenlos aus – Mietpreisbremse hin oder her. Dass der Senat mittlerweile regelmäßig von seinem Vorkaufsrecht Gebrauch macht und ganze Wohnhäuser ankauft, um Bewohner vor Verdrängung zu schützen, kann zwar nur das letzte Mittel sein, setzt aber das richtige Signal: Auch und gerade im Sinne der vielen guten und sozialen Vermieter sollte die Stadt allen „Investoren“, die Wohnraum nur als Rendite- oder gar Spekulationsobjekt betrachten, klarmachen, dass sie in Hamburg unerwünscht sind.