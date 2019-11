Jamaika und die Folgen für Habeck und Günther

„Daniel Günther ist ein kluger und umsichtiger Politiker. Ich bin sicher: In spätestens zwei Jahren ist er der Shootingstar der CDU.“ Es ist gerade einmal zweieinhalb Jahre her, dass sich Wolfgang Kubicki (FDP) in dieser Weise über Daniel Günther geäußert hat. Der CDU-Chef hatte gerade die schleswig-holsteinische Landtagswahl gewonnen und in Kiel das „Jamaika“-Regierungsbündnis ausgehandelt – was dazu führte, dass er plötzlich als Hoffnungsträger der Christdemokraten gehandelt wurde. Spätere Kanzlerschaft durchaus nicht ausgeschlossen.

Matthias Popien ist Redakteur in der Lokalredation des Hamburger Abendblattes.

Foto: Birgit Schücking

Von jenem Satz des heutigen Bundestagsvizepräsidenten Kubicki ist nicht viel übrig geblieben. Günther hat sich zuletzt mit bundespolitischen Ambitionen zurückgehalten. In Schleswig-Holstein orientiert er sich stark am Verhalten seines Vorgängers, des 2017 abgewählten Torsten Albig (SPD). Aus dem Klein-Klein des „Jamaika“-Bündnisses hält er sich heraus. Stattdessen: auf Verbandstagen reden, Verdienstkreuze umhängen, Rettungsmedaillen überreichen, Parteiorganisationen besuchen, Veranstaltungen eröffnen. Kurzum: mehr Präsident als Minister. Kanzlerschaft? An den weiten Horizonten des Landes Schleswig-Holstein ist sie derzeit nirgendwo in Sicht.

Bei dem Grünen Robert Habeck, der „Jamaika“ damals mit ausgehandelt hat, sieht es da schon anders aus. Er hat den frühen Ruhm der Bündnisschmiede genutzt, um in die Bundespolitik zu wechseln. Dort geht es mit den Grünen seitdem aufwärts, auch das Greta-Glück hat der Partei sehr geholfen. Für Habeck gilt: baldige Kanzlerschaft nicht ausgeschlossen.

Das freut auch Schleswig-Holsteins Grüne. Dennoch finden viele, Habeck habe sie mit einer eigentlich unmöglichen Koalition zurückgelassen.