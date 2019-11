Kiel. Vergangene Woche war es mal wieder so weit. Heiner Rickers, der CDU-Landtagsabgeordnete, nahm sich Jan Philipp Albrecht (Grüne) zur Brust, den Landwirtschaftsminister. Albrecht dürfe „nicht nur ankündigen“, polterte Rickers. „Er muss sichtbar ein Zeichen setzen, dass er schleswig-holsteinischen Bauern zur Seite steht“, schob Rickers hinterher. Der implizite Vorwurf, dass Albrecht genau dies nicht tue, gehört zum üblichen Attackenarsenal einer Oppositionspartei. Allerdings ist Rickers Teil der in Schleswig-Holstein regierenden „Jamaika“-Koalition aus CDU, Grünen und FDP – ebenso wie Albrecht.

Dieses leicht irrationale Verhalten konnte man in den vergangenen Monaten öfter beobachten – die Koalitionäre streiten. „Jamaika“ braucht offenbar solche Momente, um sich ein bisschen Luft und Erleichterung zu verschaffen. Zweieinhalb Jahre nach dem Start der mit viel Vorschusslorbeeren bedachten Koalition, also nach der Hälfte der Regierungszeit, ist in Kiel der Alltag eingekehrt. Und zu dem gehören gelegentliche Ausbrüche aus der Koalitionsdisziplin.

Große Aufregung im Landtag

Bei der CDU und den Grünen ist dieses Bedürfnis besonders ausgeprägt. Andreas Tietze, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen, ging unlängst im Landtag den „eigenen“ Verkehrsminister an. Bernd Buchholz (FDP) hatte in Berlin energisch dafür geworben, dass der Ausbau der Schienenverbindung Niebüll-Westerland beschleunigt wird. Aus einem dafür im Bundesverkehrsministerium geschaffenen Maßnahmengesetz war das Projekt aber wieder herausgefallen. Scharfe Kritik von Buchholz, große Aufregung im Landtag. Tietze hielt dagegen: „Der Zweck heiligt nicht die Mittel.“ Will heißen: Marschbahn-Ausbau ist gut, aber nicht so. Die alten Konflikte zum Umwelt- und Naturschutz dürften nicht wieder aufleben, sagte Tietze. Und weiter: „Mit den Grünen wird es nicht möglich sein, durch die kalte Küche die Axt ans Verbandsklagerecht zu legen.“

Danach: betretenes Schweigen. Zu anderen Zeiten hätte der Tietze-Auftritt zu heftigen Gegenreden geführt, denn das Maßnahmengesetz schränkt ja tatsächlich die juristischen Möglichkeiten der Umweltschützer ein. Ist es für das entsprechende Bahnprojekt erst einmal abschließend vom Bundestag beschlossen, bleibt als einziges juristisches Mittel die Verfassungsbeschwerde. Alle anderen Instanzen sind dann ausgeschaltet.

Am Ende steht ein „Jamaika“-typischer Antrag

Wie geht es nun also weiter mit der Marschbahn? Die Debatte fand einen „Jamaika“-typischen Ausgang: Der Landtag votierte einstimmig für einen gemeinsamen Antrag. In dem stand der Satz: „Der Landtag fordert daher die Bundesregierung auf, die Marschbahn entsprechend der vorherigen Ankündigungen wieder in das Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz aufzunehmen.“ Auch Tietze stimmte dem Antrag zu. Womit ganz gewiss nicht gesagt ist, dass er seine Meinung geändert hätte.

„Jamaika“ - das ist mittlerweile eine Koalition mit institutionalisierter Opposition. Und auf dieser Basis läuft es ganz ordentlich. Von ernsthaften Krisen ist die Koalition bislang verschont geblieben. Auf einigen Feldern sind politische Erfolge gelungen. Der Sozialminister Heiner Garg (FDP) hat sich mit Verve um eine Reform und Vereinheitlichung der Kindergartengebühren bemüht. Der Gesetzentwurf ist zwar noch nicht beschlossen. Auch gibt es bereits deutliche Kritik an dem Vorhaben, etwa seitens einiger Kindergartenträger. Angesichts des enormen Wildwuchses, der im Kindergartenbereich herrscht, ist der Entwurf dennoch eine beachtliche Leistung. Ob das neue System auch funktioniert, bleibt abzuwarten.

Weg vom Turbo-Abi

Ziemlich geschickt hat es die Bildungsministerin Karin Prien (CDU) geschafft, einen der wichtigsten Punkte aus dem Wahlprogramm der CDU umzusetzen: Weg vom Turbo-Abi, zurück zum Abitur nach neun Jahren Gymnasium oder Gemeinschaftsschule. Der damalige CDU-Fraktionschef und heutige Ministerpräsident Daniel Günther hatte die Rückkehr zu „G9“ als Wahlkampf-Ass aus dem Ärmel gezogen – und mit dieser Idee auch seine Partei überrascht. Das gute Ergebnis bei der Landtagswahl 2017 geht aufs Konto dieses Coups.

Mit den Grünen wird es nicht möglich sein, die Axt ans Verbandsklagerecht zu legen. Andreas Tietze (Grüne), Landtagsabgeordneter

Aber „Jamaika“ hat auch Schattenseiten. Bei der Regionalplanung ist die Koalition nur im Schneckentempo vorangekommen. Die Folgen sind weitgehend. Der wichtigste Rohstoff Schleswig-Holsteins, die Windenergie, kann nur mit den bestehenden Anlagen ausgebeutet werden. Seit 2015 gibt es kaum einen Zubau – weil es eben keine Regionalpläne gibt, die dafür unersetzlich sind. Gerade hat die Koalition diesen Zustand bis Mitte 2020 verlängert. Grund: Die CDU hatte im Wahlkampf versprochen, den Abstand von neuen Windanlagen zu Siedlungen zu vergrößern. Doch die Umsetzung dieses Versprechens erweist sich nun als schwierig. Man braucht noch Zeit.

Koalition mit eingebauter Opposition

Dass es dennoch läuft bei der Koalition mit eingebauter Opposition, liegt vielleicht auch an der echten Opposition im Landtag. Die SPD hat zwar auf die Wahlniederlage 2017 mit einer Entmachtung ihres Doppelfunktionärs Ralf Stegner reagiert. Aber Serpil Midyatli als neue Parteivorsitzende ist bislang noch nicht viel gelungen. Die AfD hat sich umfangreich selbst beschäftigt - und die rechtsextreme Landtagsabgeordnete Doris Sayn-Wittgenstein nun endlich aus der Fraktion gedrängt. Bleibt der SSW, der im Kieler Landtag seit jeher eine gute Rolle spielt: sachlich, kritisch, belebend.

Manchmal lösen sich „Jamaika“-Probleme auch von selbst in Luft auf. Der Problemwolf, der beinahe zu ernsthaftem Streit zwischen CDU und Grünen geführt hätte, ist weg. Rübergemacht nach Mecklenburg-Vorpommern! Regieren kann auch ganz einfach sein.