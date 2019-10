Wer oder was ist eine „Donaudampfschifffahrtskapitänswitwe“? Als Ausdruck handelt es sich um eine Verhunzung der deutschen Sprache, als Zitat um einen Titel in niederbayerischen Todesanzeigen und bei der Wortbildung um ein Konstrukt, in das so viel hineingepresst („kondensiert“) worden ist, dass dieses Maximum an Information in einem einzigen Wort nicht mehr in die Zeile passt.

Eine solche Überladung ist eher die Aufgabenstellung für das Buchstabenspiel „An den Galgen“, das wir früher als Schüler unter der Bank gespielt haben, wenn der Unterricht zu langweilig war. Ebenso wenig realen oder gar belletristischen Wert haben Zusammensetzungen wie „Kaminkehrermeisterlehrgangsankündigung“ oder „Gebäudereinigertarifänderung“. Natürlich könnte man auch „Ankündigung eines Vorbereitungslehrgangs für die Meisterprüfung im Handwerk der Kaminkehrer“ schreiben, aber dann brauchten wir drei Zeilen Platz. So drückt sich im Deutschen niemand aus.

Die Konstituenten, wie die sprachlichen Einzelteile genannt werden, werden zu einer größeren, noch komplexeren Einheit gekoppelt. Eine solche Zusammenfügung von Kamin + Kehrer + Meister + Lehrgang + Ankündigung nennt man ein Kompositum (Plural: Komposita). Die Komposita tragen in einem einzigen Wort mehrere Informationen in sich. Selbst wenn es grausam klingt – eine solche Wortbildung ist nicht nur erlaubt, sie ist in unserer Muttersprache gang und gäbe.

Das Deutsche ist also eine kompositionsfreudige Sprache. Alle Nachbarsprachen sind es nicht, können es auch gar nicht sein, weil ein solcher Wortbau dort gar nicht möglich ist. Im Deutschen hat niemand an der Bezeichnung „Ladenbesitzer“ etwas auszusetzen, und die Paraphrase, die verdeutlichende Umschreibung „Besitzer des Ladens“, ist unnötig lang und benötigt drei Wörter statt eines. Anders gestaltet es sich im Englischen. Dort heißt es „owner of the shop“, womit wir schon bei vier Wörtern wären. Nicht nur der Brexit zieht sich demnach im Vereinigten Königreich in die Länge, woran die Members of Parliament schuld sind (deutsch: Parlamentsabgeordnete). Das ist a matter of fact (Tat­sache). Auf der Insel besucht man kein Einkaufszentrum, sondern ein „shopping centre“, und braucht keinen Führerschein, sondern „a driving licence“. Das mag sogar eleganter klingen, ist aber nicht kürzer.

Die Entwicklung des Deutschen zur Kompositasprache begann im 16. Jahrhundert. Martin Luther bildete Zusammensetzungen genitivischen Ursprungs wie Todesnot („tods not“) oder Gotteslohn („gottes lon“). Philipp von Zesen (1619 bis 1689), der mit seiner Sprachgesellschaft „Teutschgesinnete Genossenschaft“ französische und altsprachliche Fremdwörter ausmerzen wollte, bot als Alternative meist deutsche Komposita an. Aus Kloster sollte „Jungfernzwinger“, aus Harem „Weiberhof“, aus Fenster „Tageleuchter“, aus Mumie „Dörrleiche“ und aus Natur „Zeugemutter“ werden. Viele Vorschläge wie Gotteshaus, Kreislauf, Glaubensbekenntnis, Nachruf oder Rechtschreibung überlebten ihn und gingen in das deutsche Korpus über. Wer ein Maximum an Informationen in ein einziges Wort packt („Wachstumsbeschleunigungsgesetz“), muss allerdings aufpassen, dass sich die einzelnen Kon­stituenten nicht selbst in den Schwanz beißen. Der Rostschutz schützt vor dem Rost, der Frostschutz schützt vor dem Frost, und der Klimaschutz schützt vor dem Klima. Halt, hier stimmt etwas nicht, soweit ich Greta verstanden habe! Der Klimaschutz soll nicht vor dem Klima schützen, sondern das Klima selbst. How dare you, you awful German language!

Ein Kompositum ist also mehr als eine bloße Aneinanderreihung seiner Einzelteile. Die meisten Komposita kann man in zwei sinnvolle Konstituenten zerlegen, die ihrerseits wiederum zusammengesetzt sein dürfen. Kehren wir zu unserem Kaminkehrermeister zurück. Bei „Kamin“ und „Kehrermeister“ hätten wir die falsche Fuge erwischt, denn es handelt sich um einen Kaminkehrer, der Meister ist oder werden will. Ein Kompositum mag die Presswurst unter den Wörtern sein, aber, wie wir wissen, sollte man auch eine Wurst genau betrachten, bevor man sie verspeist.

