Deutschland gespalten – aber nicht in Ost und West

„Spiegel“-Titelbilder können Zeitgeschichte erzählen. Sie heben die großen Nachrichten auf Seite 1, wagen Zuspitzungen und setzen Themen auf die Agenda. Sie verdichten und verkürzen zugleich, sie wirken wie Schnappschüsse des Zeitgeistes, aufgenommen für die Ewigkeit: Deshalb kommt kaum eine Ausstellung ohne „Spiegel“-Cover aus, ja, es gibt sogar Menschen, die damit ihre Zimmer tapezieren.

Misst man den Stand der Wiedervereinigung an den Titelbildern des Hamburger Nachrichtenmagazins – die deutsche Einheit müsste ein Desaster sein: Vor wenigen Wochen zeigte das Magazin einen grotesken Anglerhut in Schwarz-Rot-Gold mit der Zeile: „So isser, der Ossi“; vor einem Jahr erzürnten die Magazinmacher ein ganzes Bundesland mit einem Titel in Tiefschwarz, in dem das Wort „Sachsen“ ins Braune changiert und die Schrift zur Fraktur wechselt.

Beide Titel sind geeignet, ein doppeltes Problem zu beschreiben: Im Osten gibt es ein Problem mit völkischem Denken, das sich auch in der Erfolgen der AfD zeigt. Zugleich gibt es im Westen eine weit verbreitete Arroganz, die fünf nicht mehr sonderlich „neuen“ Bundesländer auf dieses Problem zu reduzieren. Die beiden „Ossi“-Cover verkauften sich besonders gut. 29 Jahre nach der Wiedervereinigung blühen die Vorurteile.

Aber, auch das ist Teil der Wahrheit: Viele Landschaften blühen. Über Jahre hatte sich die Republik über das Versprechen von Kanzler Helmut Kohl lustig gemacht, der dem Osten ein Wirtschaftswunder in Aussicht stellte. Heute muss man konstatieren: Viele Problemgebiete liegen im Westen. Die Arbeitslosigkeit liegt in Bremen mit zehn Prozent am höchsten, dann kommt Berlin mit 7,8 Prozent. Erst danach folgen die ostdeutschen Bundesländer Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Der Schnitt im Osten liegt heute exakt auf Hamburger Niveau bei 6,1 Prozent, weil Sachsen und Thüringen längst ins obere Mittelfeld aufgestiegen sind.

Im Bildungsmonitor steht Sachsen vor Bayern an der Spitze, auf Rang drei folgt Thüringen. Hintendran liegen Bremen, Brandenburg und – natürlich – Berlin. Die westdeutsche Hybris könnte also genauso wenig angebracht sein wie das ostdeutsche Selbstmitleid, zu den Verlierern zu gehören.

Natürlich gibt es im Osten abgehängte Regionen, die sich in einem Teufelskreis befinden: Menschen ziehen in die Wachstumsregionen, in der Provinz müssen Schulen, Arztpraxen und Läden schließen, Busse oder Bahnen fahren seltener, noch mehr Menschen ziehen fort. Doch dieses Schicksal ist längst kein ostdeutsches mehr – in Franken oder Friesland, der Pfalz oder der Eifel sieht es ähnlich aus. Auf der anderen Seite boomen die Wachstumsregionen eben nicht nur im Westen, sondern auch in Leipzig oder Dresden. Das alte Ost-West-Schema taugt kaum mehr zur Beschreibung der „deutschen Einheit“.

Die Globalisierung hat die Landkarte radikal verändert – und die Politik half durch Handeln und Unterlassen. Wer nimmt heute eigentlich die Provinz in den Blick? Wer etwa über die autofreie Gesellschaft referiert, hat diese Menschen bald verloren. Wer weiterhin das Land in Ost und West unterteilt, verschweigt die wirklich wichtige Debatte: Deutschland ist ein geteiltes Land, aber nicht in Ost und West, sondern in Metro­pole und Provinz, in Arm und Reich. Nach den Daten der OECD klafft die Wirtschaftsleistung der reichsten und der ärmsten Regionen hierzulande inzwischen weiter auseinander als in allen anderen Industriestaaten – mit einer Ausnahme, die zugleich Warnung sein muss: Großbritannien.

Deutschland, das gespaltene Land, wäre ein überfälliger „Spiegel“-Titel.