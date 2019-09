Morgens ein Jungspund, abends ein Oldtimer

„Und was kann ich dem jungen Mann Gutes tun?“, flötet die plietsche Bedienung im Backhus. Ich drehe mich im Verkaufsraum um. Wer ist der angesprochene Jungspund? Doch da steht sonst niemand. Kein Kunde da – außer mir. Mannomann! Ich nehme ein belegtes Rundstück mehr als geplant, leiste einen Beitrag für die Kaffeekasse, schenke der Lady ein seliges Lächeln, schwebe aus dem Laden. Geht erstklassig an den Start, dieser junge Tag.

Die vorläufige Krönung folgt bei einem Spätnachmittagssnack im Anschluss an die Plage des Werktags. Hinter dem Tresen der Schanzenbäckerei an der Friedensallee in Ottensen steht eine fröhliche Frau vom Feinsten, ein Sonnenschein auf zwei Beinen. Aus diesem Kompliment ergibt sich ein kurzer Klönschnack. Danke gleichfalls, meint sie. „Wie heißt du denn?“, frage ich beim Bezahlen. „Buket“, antwortet sie, „wie das Blumen-Bouquet“. Passt prima. Und ist leicht zu merken. Applaus den Eltern für einen wunderbar passenden Vornamen.

Jan-Peter tätschelt mir die Wampe ...

Nach dem Wechselgeld versendet die temperamentvolle junge Frau einen schwungvollen Luftkuss. Und noch einen. Wow! Dieser Tag scheint wie von Göttern geschmiedet. Kann so weitergehen. Geht es aber nicht.

Dritter Akt nahrhafter Erfahrungen binnen zwölf Stunden. Zünftige Zusammenkunft abends mit den Kumpels: Oktoberfest im To’n Peerstall am Hochrad. Der Hunger quält kollektiv; die Jungs sind überpünktlich. Jan-Peter tätschelt mir bei der Begrüßung mitfühlend die Wampe. „Abgenommen hast du während des Sommers nicht“, befindet er mit Kennerblick. „War wohl heftig anstrengend im Job“, ergänzt Michi.

„Du siehst ganz schön fertig aus.“ Janni, Dritter im Bunde, nickt zustimmend. Sachlich stellt er fest: „Deine Holde daheim sollte dir dringend eine Fastenkur verpassen.“ Schluck. Der Appetit ist verflogen. „Was kann ich euch Oldtimern Gutes tun?“, will die Wirtin wissen. Dabei fing morgens alles so erquickend an.