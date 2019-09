In seiner Jugend bastelte Bastian Kaden begeistert an seiner Modelleisenbahn oder half auf den Baustellen in der Nachbarschaft. Später machte er seine Leidenschaft zum Beruf, absolvierte eine Zimmermannslehre und studierte Bauingenieurswesen an der Uni seiner Heimatstadt Hannover. Für seinen ersten Job zog er nach Hamburg. „Eigentlich wollte ich nur ein Jahr bleiben, aber die Arbeit und die Stadt haben mir so gut gefallen, dass ich geblieben bin“, sagt der heute 58-Jährige.

Bauleiter Bastian Kaden menschlich gesehen.

Foto: Thorsten Ahlf / HA Seit 21 Jahren arbeitet Kaden beim Bauunternehmen Aug. Prien, für das er derzeit den Abbruch des City-Hofs betreut. Er war schon an vielen Großbaustellen in der Stadt beteiligt – ob Airbus-Montagehalle am Mühlenberger Loch, die Messehallen oder die Stadthöfe an der Stadthausbrücke. „Nach wie vor fasziniert mich an meinem Beruf die Vielseitigkeit", so der Bauleiter. „Außerdem arbeite ich sehr gerne im Team." Nach Eppendorf und Ahrensburg lebt Kaden heute in der Nähe von Bad Segeberg. Seine drei Kinder sind bereits aus dem Haus, das er jetzt mit seiner Lebensgefährtin bewohnt. Nach der Arbeit entspannt er sich am liebsten – mit Arbeit im Garten. „Terrasse, Garage, Mauern, Schuppen – ich habe alles selbst gebaut!", sagt er. Und seine Modelleisenbahn hat er auch noch.