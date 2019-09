Schon morgens wandert der Blick sorgenvoll Richtung Himmel: Nein, das ist kein Grillpartywetter, definitiv nicht. Dichte Wolken, kühler Wind – immerhin regnet es nicht. Ist doch egal, sagt die Tochter, ihr immer mit eurem Wetter. Würstchen schmecken doch immer. Da hat sie natürlich recht.

Am frühen Nachmittag geht es los. Die Kinder sind ziemlich aufgeregt. Allerdings weniger wegen der Würstchen. Eine Party für blinde und sehbehinderte Kinder – da ist für jeden etwas dabei. Bälle, die blinken, oder Bälle, die leuchten. Bälle, die mit Glitzerkonfetti gefüllt sind. Man weiß gar nicht, welchen man zuerst in die Luft werfen soll. Auf der Weichbodenmatte ist es nach kurzer Zeit schon ziemlich voll.

Dieser bescheuerte Hamburger Sommer 2019

Draußen sitzt ein Kind auf dem Schoß der Therapeutin. Es tastet nach den Händen des Jungen gegenüber, dessen Stimme er hört. Dann hält es plötzlich inne: Es regnet. Hektisch sammeln die ersten ihre Sachen zusammen. Ein Vater flucht, dieser bescheuerte Hamburger Sommer. Nur das Kind auf dem Schoß beginnt zu lächeln.

Es streckt sein Gesicht in den Regen und öffnet die Hände, spielt mit den Fingern. Die Erwachsenen am Tisch halten inne. Schauen zum Kind und essen weiter, lächeln still vor sich hin. Sollen die Würstchen doch nass werden. Wir Erwachsenen immer mit unserem Wetter, denke ich, und strecke mein Gesicht in den Regen.