Neue Politikertypen braucht das Land

Manchmal möchte ich nach Landtagswahlen schreien. Nicht, weil mir die Ergebnisse missfallen – na gut, auch das –, sondern weil ich die oft so teilnahmslos wirkenden Reaktionen aus Berlin nicht verstehen kann. Selbst bei größten Niederlagen bleiben die Vertreter gerade von CDU/CSU und SPD kontrolliert, nüchtern, sachlich. Wahrscheinlich denken sie, man muss so sein als Politiker, ganz gleich, in welcher Lage, und ist die Hochrechnung auch noch so kata­strophal. Und wahrscheinlich ist genau das einer der Gründe dafür, dass die genannten Parteien dort sind, wo sie sind.

Es fehlt an Leidenschaft, an Empathie, an Streitlust, und, leider auch das, an Optimismus. Wo man hinblickt, bei CDU, CSU und SPD: viel Vernunft, viel Verantwortung und Kompetenz, was ja auch wichtig und gut ist. Nur: Das allein wird nicht reichen, wenn die Volksparteien ansatzweise wieder dort hinkommen wollen, wo sie einmal waren. Es wird nicht einmal reichen, gut zu regieren und Thema für Thema ordentlich abzuarbeiten. Politik ist eben nicht bloßes Handeln, Politik ist mehr. Das fängt bei der Sprache an, nicht umsonst hat Grünen-Chef Robert Habeck genau darüber ein Buch geschrieben, und nicht umsonst stehen die Grünen im Moment so gut da wie noch nie in ihrer Geschichte. Das hat natürlich mit dem großen Thema Klimawandel beziehungsweise Klimaschutz zu tun, dem Markenkern der Grünen. Ihr Erfolg liegt aber auch daran, wie Habeck und seine Co-Vorsitzende Annalena Baerbock sind: klar in ihren Aussagen, streitlustig, kämpferisch – und eben nicht mehr wie einige ihre Vorgänger: oberlehrerhaft und ideologisch. Man nimmt den beiden ab, dass sie für ihre Politik und ihre Themen brennen.

Das fehlt anderswo und hat vielleicht auch mit der Angewohnheit vieler Berliner Politiker zu tun, alles, was sie sagen, so abzuwägen, dass sie am Ende nicht wirklich etwas sagen. In der Sorge, falsch verstanden zu werden oder gar einen Shitstorm im Internet auslösen zu können, neigen gerade Politiker von CDU, CSU und SPD dazu, ihre Worte mit so vielen abzustimmen, dass sie am Ende gar nicht mehr ihre Worte sind. Will sagen: dass einer klingt wie der andere. Weil das so ist, fallen uns Wählern auch die wenigen Politiker, die anders sind, sofort auf. Denken Sie nur an Wolfgang Kubicki …

Kann man Leidenschaft lernen? Schwierig. Aber man kann davon ausgehen, dass viele von denen, die in Parteien das Sagen haben, eine große Leidenschaft für das haben, was sie tun. Sie zeigen sie nur nicht, weil sie aus einem unerklärlichen Grund das Gefühl verspüren, dass sich das nicht gehört. Was für ein Quatsch! Gerade denen, die uns regieren, muss man anmerken, dass sie das mit vollem Einsatz und großer Begeisterung tun. Tut man aber nicht.

Dabei ist das gar nicht so schwer, das können selbst Kinder und Jugendliche. Die Bewegung „Fridays for Future“ zeigt allen, die an Emotionen in der Politik nicht glauben, wie es geht. Lasst es raus, liebe Politikerinnen und Politiker. Zeigt uns nicht nur in euren Taten, sondern auch und zuerst in eurem Auftreten, in eurer Sprache und, ja, in eurem Pathos, dass wir mit euch an der Spitze Großes schaffen können. Und lasst euch dabei nicht von denen irritieren, die euch davor warnen, bloß nichts Falsches zu sagen. Und wenn schon? Wer für eine Sache brennt, verrennt sich auch mal. Wer etwas bewegen will, macht Fehler. Wer dagegen immer versucht, es allen recht zu machen – dem wird kaum noch jemand zuhören.