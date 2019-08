Eltern kennen das – wenn das Lieblingskuscheltier oder -spielzeug verloren gegangen ist, sind die Kinder untröstlich, und Mutter und Vater stellen alles Mögliche an, um es wiederzubeschaffen. Möglichst das Original, denn die lieben Kleinen merken ja sofort, wenn man ihnen ein baugleiches Teil unterjubeln will statt das von ihnen heiß geliebte, das ja meistens schon etwas schäbig ist und auch nicht mehr so gut riecht (aber auch nicht gewaschen werden darf).

Ganz so dramatisch war die Situation nicht, als ich im Supermarkt einen kleinen Bagger auf dem Boden liegen sah. Ganz in der Nähe entdeckte ich auch einen Mann mit einem kleinen Jungen, der im Einkaufswagen thronte. „Sie haben was verloren“, sagte ich und reichte dem Jungen das kleine Fahrzeug. Daraufhin stammelte der Mann: „Ich habe noch viel mehr verloren“, und bleckte seine Lippen. Einer seine oberen Schneidezähne fehlte, er hielt ihn in der Hand. Elisabeth Jessen

Foto: HA Anzeige HamburgerIMMOBILIEN.de Kompakte Neubauwohnung mit Terrasse in Jenfeld Diese kompakte 2-Zimmer-Neubauwohnung verfügt über eine Wohnfläche von 56 m², eine schöne Terrasse und eine hochwertige Ausstattung. mehr Es war Sonnabendvormittag, sein Zahnarzt genoss sicher gerade das Wochenende. Die Verzweiflung stand dem Mann ins Gesicht geschrieben. Aber was soll man da sagen? Man bekundet sein Bedauern und geht weiter zum Kühlregal. Und denkt darüber nach, dass es einem unheimlich peinlich wäre, wenn man mit einer unübersehbaren Zahnlücke das Wochenende überstehen müsste. Jegliche Verabredung würde man absagen! Dabei gibt es große Unterschiede darin, was Menschen peinlich ist. Da sind Jugendliche, die es beispielsweise schon furchtbar unangenehm finden, wenn das Etikett ihrer Unterwäsche rausguckt, ein sogenanntes „Arschfax“. Die sollten mal ausprobieren, wie es sich anfühlt, wenn man unterwegs feststellt, dass man sein Kleid nach dem Strandbesuch verkehrt herum angezogen hat. Wenigstens kennt einen im Urlaub keiner. Peinlich ist auch, wenn man Stunden nach dem Mittagessen feststellt, dass sich Petersilie zwischen den Zähnen verfangen hat – gut sichtbar, aber niemand hat es einem gesagt. Deshalb bin ich selbst immer ganz direkt – etwa wenn mir jemand mit offenem Hosenstall begegnet. Dann kann er sicher sein, dass ich nicht schamvoll schweige. Peinlicher wäre nämlich nur, wenn es der andere später selbst feststellt.