Während Donald Trump Grönland kaufen will, brilliert unser Bürgermeister auf dem heimischen Parkett der Diplomatie. Am Donnerstagabend empfing Peter Tschentscher den dänischen Generalkonsul zu dessen Antrittsbesuch in der Hansestadt. Dänemark spielt in diesen Tagen als Großgrundbesitzer eine große Rolle auf dem Weltimmobilienmarkt, das weiß auch Tschentscher, dem zugleich die Klagen der Bahnfahrer nach Sylt in den Ohren liegen.

Wer jemals stundenlang auf der maroden Bahnstrecke zur Nordseeinsel festsaß, wird Alternativen gern in Anspruch nehmen. Komfortabel wäre zum Beispiel die Anreise per Schiff, und zwar von der dänischen Insel Rømø aus. Edgar Hasse ist Redakteur in der Lokalredaktion des Hamburger Abendblattes.

Foto: HA Anzeige HamburgerJOBS.de MOIA Ridesharing-Service sucht Sie als Fahrer in Hamburg Sie sind auf der Suche nach einer neuen beruflichen Herausforderung? Dann bewerben Sie sich jetzt schnell hier! mehr Dazu aber bedarf es noch besserer Absprachen. Unsere Empfehlung ist es, dass Hamburg am besten ganz Rømø kauft. Rømø als deutsches Eiland könnte die beste Infrastruktur für den störungsfreien Törn der Hamburger nach Sylt sichern. Im Gegenzug sollte der rot-grüne Senat den ganzen Bezirk Altona den Dänen überlassen. Preis: VS! Schließlich war Altona schon einmal fest in dänischer Hand, bis es 1937 Hamburg zugeschlagen wurde. Die Bewohner Altonas dürften sich als Neu-Dänen auf kulturelle Fortschritte freuen: Wo die schwedische Ikea-Filiale sitzt, zieht das Dänische Bettenlager ein. Und für alle Neubürger gibt es am Tag der Rückkehr røde pølser (rote Würstchen) satt und ohne dass jemand eine dänische Krone zahlen muss.