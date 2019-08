„Mahlzeit!“, „Mahlzeit!“, „Mahlzeit!“ Ach, sie meinen es nur nett, die lieben Kollegen, die mich in der Teeküche grüßen, während ich meine Suppe löffle.

Was sie alle nicht wissen ist, dass die Suppe schon fast kalt ist, weil der Weg von dem Bistro aus dem siebten Stock in die vierte Etage so lange gedauert hat. Der Fahrstuhl kam nicht und Treppenlaufen mit einer vollen Suppenschale ist so eine Sache, der ich mich nicht gewachsen fühlte. Ich mag Suppen eigentlich am liebsten so heiß, dass ich sie zu Beginn kaum essen kann und das Brot erst hineintunken muss. Heißt also: Ich wollte meine Suppe möglichst schnell auslöffeln, solange sie noch einen Hauch von Wärme hatte.

Dieses „Mahlzeit“ oder das viel bessere und lieblichere „Guten Appetit“ erfordert ja auch immer eine Reaktion. Alles andere wäre sehr unhöflich. Wenigstens ein Danke sollte drin sein. Also jedes Mal kurz innehalten, schnell runterschlucken (mit vollem Mund kann es schnell unappetitlich werden) und sich artig bedanken.

Als dann einer meiner liebsten Kollegen vorbeischlenderte, war Schluss mit der Höflichkeit und Zeit für ein paar ehrliche Worte: „Ich möchte mich jetzt gar nicht unterhalten, sondern einfach nur in Ruhe meine Suppe essen!“

Michael hatte keinen guten Appetit gewünscht, auch nicht Mahlzeit gesagt, viel schlimmer, er wollte ein Gespräch anfangen: „Und, was macht der Hund?“