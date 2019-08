Eppendorfs nötiger Beitrag zur Flüchtlingsunterbringung

Vor zwei Jahren protestierten einige Nachbarn laut und mit zweifelhaften Methoden gegen die geplante Flüchtlingsunterkunft an der Loogestraße in Eppendorf. Sie verteilten Flugblätter, auf denen sie die Einrichtung skizziert hatten – und eine lange Schlange dunkel vermummter Menschen davor. Das Grundstück am Bahndamm, auf dem die Einrichtung jetzt entsteht, wurde plötzlich zur unverzichtbaren Naherholungsfläche erklärt, die mit einer makabren „Kunstinstallation“ – einem Sarg – „zu Grabe getragen“ wurde. Natürlich wurden auch andere Argumente vorgeschoben: Die Integration im reichen Eppendorf werde den Flüchtlingen schwerfallen, und wie bitte schön sollen hier 100 Menschen leben ...?

Doch Stadt und Bezirksamt bestanden darauf: Auch das feine Eppendorf müsse seinen Beitrag zur Flüchtlingsunterbringung leisten. Wer jetzt den Neubau wachsen sieht, ziemlich eingezwängt zwischen Bahndamm und Straße, mag sich zunächst tatsächlich fragen, ob eine Wohnunterkunft für rund 100 Personen an dem Standort angebracht ist – vor allem vor dem Hintergrund der hohen Kosten von 4,15 Millionen Euro und von Berichten von leer stehenden Unterkünften anderswo in der Stadt. Doch es ist richtig, genau an diesem Standort genau diese Einrichtung zu bauen: Eine Unterkunft für besonders schutzbedürftige Frauen, für Mütter und deren Kinder, die von akuter Gewalt bedroht sind oder diese in der Vergangenheit erfahren haben. Sie haben ein friedliches Umfeld und eine freundliche Nachbarschaft verdient – und das ist Eppendorf. Der Protest gegen den Protest damals hat es bewiesen. Die hohen Kosten für den Bau hängen mit aufwendigen, aber notwendigen Pfahlgründungen zusammen – und sind es allemal wert.