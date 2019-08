Meine alte Freundin Gundula, eine in Ehren ergraute, kampferprobte Emanze der ersten Stunde, fällte eine klare Entscheidung: Problemen am Arbeitsplatz rückt sie höchstpersönlich zu Leibe. Selbsthilfegruppen und endlose Debattierzirkel hatten höchst selten zum Ziel geführt. Mit einer lilafarbenen Voodoo-Puppe befreit sich Gundula aus seelischen Zwickmühlen. Ein paar Nadelstiche, gezielt in passende, namentlich markierte Körperstellen des knuffigen Stoffwesens versetzt, sollen Wunder wirken. Natürlich nur im übertragenen, gewaltfreien Sinne. Es gibt noch eine weitere, giftgrüne Voodoo-Figur – für den Ex. Doch ist das ein anderes Thema. Dabei gäbe es für Gundulas innerbetrieblichen Zoff ein sanfteres Puppenspiel: Mit „Playmobil Pro“ bietet der milliardenschwere Spielwarenhersteller aus Franken neuerdings Figuren für die Geschäftswelt an – als Hilfsmittel für die Chefetage, für Abteilungsleiter, Coaches und Mentoren.

Mit diesen Männchen und Frauchen können Führungskräfte betriebsinterne Probleme nachspielen – und einer Lösung näherkommen. Angeblich läuft dieses Spielzeug für Erwachsene, in einem Systemkoffer schick präsentiert, wie geschnitten Brot. Praktisch: Die Kunststoffwesen können beschriftet, also auch mit Namen versehen werden. Neben 23 weißen Figuren stehen 480 ausgewählte Accessoires zur Verfügung. Was eine Königskrone oder eine Ritterrüstung zu bedeuten haben, weiß jedes Kind.

Allerdings wurde ein Zubehörteil wieder abgeschafft. Federschmuck von führenden Indianern erschien politisch nicht korrekt. In Gundulas Weltbild gibt es ohnehin keine Häuptlinge. Höchstens „Häuptlinginnen“ oder Chef*innen. Notfalls hilft auch ein Stich.