Autofrei? Warum das viele Menschen ausschließt

Wer alt, krank oder in der Mobilität eingeschränkt ist, kann sich nicht aufs Fahrrad schwingen. Was außerdem gegen "autofrei" spricht.

Eines vorweg: Ich mag autofreie Sonntage wie beim Marathon und den Cyclassics. Endlich keine Abgase mehr einatmen, endlich unbedrängt Rad fahren, endlich in Ruhe auf dem Balkon sitzen. Als Anwohner einer Hauptstraße am Rande der City genieße ich diese Auszeit. Aber: Unter der Woche gibt es (noch) keine Alternative zum Auto in der Stadt, jedenfalls nicht für alle Hamburger.