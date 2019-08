Nichts für Feiglinge: Rockige Geheimratsecken

Neulich saßen wir in einer Runde mit Freunden zusammen und bekundeten uns gegenseitig, dass wir es doch eigentlich alle ganz gut erwischt hätten. Die Kinder mehr oder weniger wohl geraten, die Wohnsituation bei allen angenehm. Die Gesundheit? Ein Zipperlein hier, ein kleines Ziehen da, aber nichts Gravierendes. Aber, da gibt es nichts zu beschönigen – der Zahn der Zeit nagt an uns. Unaufhörlich und gnadenlos. Ein Freund, der seine Haare neuerdings deutlich länger trägt, bekannte, dass das seine neue Methode sei, um die sich lichtende Stelle am Hinterkopf zu kaschieren.