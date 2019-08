Ich sehe ihn noch vor mir, meinen Studienfreund Benno, der am Anfang der Semesterferien sein Lager auf dem Balkon bezog. Er kaufte sich einen Sonnenschirm, einen Hut, ein paar Kissen für seinen Liegestuhl, befüllte den Kühlschrank, besorgte eine Kiste Bier und zog eine Badehose an.

Die Autorin ist Redakteurin im Lokalressort

Foto: Thorsten Ahlf

Wir fragten: „Was planst du denn für die Ferien?“ Benno sagte: „Nix!“ Wir schwiegen und ließen ihm noch einen Moment, um seinen Satz sinnvoll zu beenden. Entweder zum Konkretisieren: „Also nichts Besonderes. Aber ich miste mal aus, lerne Stand-up-Paddling und wollte mal versuchen, aus Euro-Paletten Gartenmöbel zu bauen“, oder zum Rechtfertigen: „Ich fühle mich überarbeitet“ oder zumindest, um dem Ganzen einen gesellschaftsfähigen Namen wie „Auszeit“ zu geben. Aber Benno schwieg. Und so fragten wir nach: Ja, was machste denn wirklich? Benno: „Hab ich doch gesagt: „Nix! Ich bleib hier sitzen und zieh die Badehose nicht mehr aus.“

Es gibt Wissenschaftler, die sagen, dass das menschliche Gehirn nicht dazu in der Lage ist, sich das Nichts vorzustellen. Und so fuhren wir auf den Wegen zu unseren Ferienjobs, Verabredungen und Erledigungen täglich zur Kontrolle an Bennos Balkon vorbei und schlossen aus der veränderten Ausrichtung des Sonnenschirms auch auf ein grundsätzliches Vorhandensein der Vitalfunktionen. Was soll ich sagen? Am Ende sah Benno, der Einzige von uns, der in den Ferien kein Flugzeug betreten hatte, aus, als wäre er an einem sehr weit entfernten Ort gewesen. Warum mir das alles eingefallen ist? Ganz vielleicht, weil ich ab kommender Woche Urlaub habe. Was ich vorhabe? Exakt!