Als das "zu" bei "brauchen" Tschüs gesagt hat

Heute haben wir Restetag. Das bedeutet nicht, dass wir die Fehler und Formen, die wir trotz aller Mühe nicht vor dem Verfall und dem Verschimmeln bewahren konnten, einfach in den Papierkorb oder den Container kippen (was angesichts des Hungers in der Welt schon bei Lebensmitteln eine Versündigung wider die Schöpfung und die knappen Ressourcen wäre), sondern dass wir zum x-ten Mal versuchen, das Ablaufdatum gewisser Regeln noch einmal zu verlängern. Ich mag langsam aus der Zeit altern, aber ich erlaube mir den Wunsch, dass unsere Erde, falls sie wirklich durch Plastikstrohhalme und Kunstrasenplätze gefährdet ist, dann wenigstens mit korrektem Deutsch untergehen sollte.

Bei der täglichen Lektüre im Netz wechseln sich Hoffnung und Enttäuschung ab. Kaum glaubt man, gewisse Schreibweisen und Verballhornungen bundesweit zurückgedrängt zu haben (natürlich nicht ich allein), so haut bild.de oder der ARD-Text wieder die nicht empfohlene oder die schlichtweg falsche Schreibweise in die Schlagzeile, und in den nächsten Tagen verbreitet sie sich metastasenartig in allen deutschen Medien. Ich meine dabei gar nicht einmal Formulierungen, bei denen wir längst die weiße Fahne der Grammatik und Orthografie gehisst haben wie bei „durchgewunken“ statt durchgewinkt, bei „Schrecken“ statt Schreck oder dann, wenn der Leichnam des Opfers überführt statt übergeführt wird. Kopfschüttelnd ist auch zu verfolgen, dass der Hamburger Abschiedsgruß „Tschüs sagen“, der die Kurzform von „adjüüs“ mit langem „ü“ und einem „s“ darstellt, tatsächlich einige Tage lang in Berlin und Frankfurt richtig zu lesen ist, bis das „Tschüss“ dann wieder einschlägt wie ein Rohrkrepierer.

Fragt man die verantwortlichen Kollegen nach dem Grund, so wird auf die Germanisten aus dem slawischen Grenzbereich hingewiesen, die das Doppel-s (als nachgeordnete Alternative!) in das amtliche Wörterverzeichnis geschmuggelt haben. Auf ein Wort, Leute: „Tschüss“ müsste wie „Schiss“ gesprochen werden, und Schiss bedeutet im Norden etwas ganz anderes.

Nein, ich habe die Form „bräuchte“ im Auge, die sich aktuell in der Nachrichtensprache breitmacht. Die ist falsch. Um es klar zu sagen: Eine umgelautete Flexionsform von „brauchen“ existiert hochsprachlich nicht, mag sie umgangssprachlich auch noch so oft benutzt werden. Der Konjunktiv II der schwachen Verben besitzt nie einen Umlaut. Es heißt „Er sagte, sie brauchten nicht zu kommen“ und nicht „sie bräuchten“. Die indirekte Rede wird durch die Einleitung „er sagte“ ausreichend angekündigt. Der (ursprünglich vor allem süddeutsche) Gebrauch der umgelauteten Formen entspringt wohl dem überflüssigen Bestreben, den Konjunktiv II vom gleichlautenden Indikativ Präteritum abzuheben. Geradezu grausam wäre es jedoch, zum würde-Konjunktiv zu greifen („Er sagte, sie würden nicht zu kommen brauchen“). Wenn Ihnen so etwas begegnen sollte, beenden Sie bitte an jener Stelle sofort die Lektüre.

Ihnen wird aufgefallen sein, dass ich dem Verb „brauchen“ stets ein „zu“ beigegeben habe. Die Regel „Wer ‚brauchen‘ ohne ‚zu‘ gebraucht, braucht ‚brauchen‘ überhaupt nicht zu gebrauchen“ gilt nach wie vor, nur wird sie im Alltag immer häufiger missachtet. Die Modalverben, die eine Aussage abtönen, stehen mit Ersatzinfinitiv ohne „zu“: Er hat nicht laufen müssen (nicht: gemusst). „brauchen“ ist kein Modalverb, wird aber analog häufig so gebraucht: „Er hat nicht laufen brauchen“? Nein! Er hat nicht „zu“ laufen brauchen. Ich fürchte nur, dass sich die Grammatik an dieser Stelle immer mehr abschleifen wird. Im Übrigen besteht ein Unterschied zwischen den Verben „brauchen“ (nötig haben) und „gebrauchen“ (benutzen). Seinen Verstand brauchen bedeutet, den Verstand als Voraussetzung für eine Aufgabe vorrätig halten, seinen Verstand gebrauchen sagt aus, ihn zu benutzen, um einen Fehlschlag zu verhindern.

Etwas anderes: Es heißt in Hamburg „Es ist Viertel vor fünf“, in München hingegen „Es ist drei viertel fünf“. In „Viertel vor fünf“ wird „Viertel“ großgeschrieben, weil es ein Hauptwort ist, in „viertel fünf“ wird „viertel“ kleingeschrieben, weil es ein Zahlwort ist.