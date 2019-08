Demokratisierung: Erinnern, nicht vergessen!

Hamburg ist nicht zuletzt nach Meinung vieler seiner Bewohner eine traditionsbewusste Stadt. Aber auch wer den Blick von der Außenalster zum ersten Mal über die Türme der Kirchen und des Rathauses schweifen lässt, die die Stadtsilhouette nach wie vor prägen, wird der Einschätzung schnell folgen können. Zugleich ist Hamburg, und das ist ein Widerspruch, ziemlich geschichtsvergessen – jedenfalls, was die eigene Geschichte angeht. Konkreter: Die sichtbare Erinnerung an wesentliche Etappen der wechselhaften Geschichte der Stadtrepublik bleibt im öffentlichen Raum auf merkwürdige Art ausgeblendet.

Peter Ulrich Meyer leitet das Ressort Landespolitik des Hamburger Abendblatts.

Dazu mag beitragen, dass Hamburgs Selbstverständnis als Kaufmanns- und Hafenstadt geprägt ist von „Handel und Wandel“, um es schlagwortartig auszudrücken. Der Erfolg ihrer Einwohner bestand über Jahrhunderte darin, sich den sich verändernden Verhältnissen geschickt anzupassen, mit den jeweils Mächtigen Bündnisse zu schließen und so den eigenen Vorteil zu wahren. Das Erscheinungsbild der Stadt, ihre Struktur und ihre Ausdehnung hat sich dabei seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ex­trem verändert. Katastrophen wie der Große Brand oder die Operation Gomorrha haben daran zweifellos ihren Anteil. Dennoch kommt die Bezeichnung „Freie und Abrissstadt“ nicht von ungefähr.

Wie schwer sich Stadtgesellschaft und Politik mit der Erinnerung an historische Ereignisse tun, zeigt exemplarisch die aktuelle Diskussion über das Stadthaus, das einstige Gestapo-Hauptquartier, in dessen Kellern Tausende während der Zeit des Nationalsozialismus gefoltert und viele in den Tod getrieben wurden. Hamburgs Rolle im Kolonialismus wäre ein weiteres Beispiel.

Der Befund gilt erst recht für den wohl geschichtsträchtigsten Ort der Stadt schlechthin, das Rathaus. Die Bürgerschaftsfraktion der Linken weist jetzt zu Recht darauf hin, dass die Demokratisierung der alten Stadtrepublik in den Jahren 1918/19 praktisch keinen sichtbaren Niederschlag in dem historischen Gebäude findet. Die Ereignisse rund um die November-Revolution, die kurze Phase des Arbeiter- und Soldatenrats – ausgeblendet. Stattdessen wird auf einer Tafel in der Diele lediglich der Männer gedacht, die die „Sülze-Unruhen“ im Juni 1919 brutal niederschlugen und dabei ihr Leben verloren.

Ein Jahrhundert, nachdem zum ersten Mal eine frei gewählte Bürgerschaft im Rathaus tagte, ist es nun wirklich an der Zeit, an die erste demokratische Verfassung, die Einführung des Frauenwahlrechts und des Acht-Stunden-Tags dauerhaft zu erinnern. Dazu zählt auch die sichtbare Würdigung der Frauen und Männer, die diese Zeit prägten.

Der Bürgerschaft wie der ganzen Stadt ist eine lebhafte Debatte über die Form einer würdigen Erinnerung an diese fraglos positive Wendung der Stadtgeschichte zu wünschen. Das ist übrigens möglich, ohne den Kaisersaal in Republikanischen Saal umzubenennen, wie die Linke wenig geschichtsbewusst fordert.

Den Abgeordneten, die über das Gedenken entscheiden, ist mehr Mut zu wünschen als ihren Vorgängern Anfang der 80er-Jahre. Es dauerte länger als 35 Jahre seit 1945, bis die Bürgerschaft mit einer Gedenktafel an die Bürgerschaftsabgeordneten erinnerte, die nach 1933 Opfer der Gewaltherrschaft wurden. Vor­ausgegangen war ein erbitterter, beschämender Streit darüber, ob auch die Namen getöteter Kommunisten auf der Tafel stehen und ob die Männer und Frauen erwähnt werden sollten, die im sowjetischen Exil Opfer der stalinistischen Säuberungen wurden. Am Ende wurde gar kein Name erwähnt, und somit bleibt die Erinnerung gesichtslos.