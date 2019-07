Sozialarbeit ist besser als Knast

Wenn ein Richter einen Angeklagten zu einer Geldstrafe verurteilt und nicht gleich hinter Gitter schickt, sollte das aus gutem Grund geschehen. Die mildere Sanktionsform der Geldstrafe gilt vor allem für die sogenannte Kleinkriminalität als angemessen. Wenn aber ein Verurteilter nicht bezahlen kann oder sich weigert, das zu tun, oder aus sprachlichen Gründen vielleicht gar nicht genau verstanden hat, dass es Alternativen gibt, muss er eben doch ins Gefängnis.

Die sogenannten Ersatzfreiheitsstrafen sind jedoch in mehrfacher Hinsicht ein Ärgernis: Der Richter wollte ja gerade einen Gefängnisaufenthalt des Verurteilten vermeiden. Der Straffällige kann durch den Gefängnisaufenthalt stärker auf die kriminelle Bahn gelenkt werden. Schließlich kostet die Gefängnisunterbringung die Steuerzahler viel Geld, und zudem verschärfen die Ersatzfreiheitssträfler, die in Hamburg immerhin rund sechs Prozent aller Gefangenen ausmachen, das ohnehin knappe Haftplatzangebot.

Es ist also richtig, wenn die rot-grüne Koalition im Hamburger Rathaus die Zahl der Ersatzfreiheitsstrafen durch verstärkte Angebote gemeinnütziger Arbeit reduzieren will. Ob das Konzept, das Justizsenator Till Steffen (Grüne) und Sozialsenatorin Melanie Leonhard (SPD) nun vorgelegt haben, am Ende funktioniert und Verurteilte in größerer Zahl bereit sind, Laub zu harken, im Sportverein oder in einer Kirchengemeinde tätig zu werden, ist offen.

Letztlich müssen Sozialarbeiter die Frauen und Männer, die häufig in schwierigen sozialen Situationen leben, überzeugen. Vielleicht ergibt sich dann sogar eine neue Job-Perspektive. Wer aber meint, sich jeder Strafe entziehen zu können, dem flattert wie jetzt auch, nur etwas später, der Erlass eines Haftvollstreckungsbefehls ins Haus.