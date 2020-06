Was der Videobeweis für den HSV bedeutet

Der Club stimmte am Donnerstag ebenso wie der FC St. Pauli für die Einführung des umstrittenen Assistenten in der 2. Liga.

Am Donnerstagmorgen reiste Frank Wettstein nach Frankfurt. Auf einem Treffen von Verantwortlichen aller Fußball-Zweitligisten stimmte der HSV-Vorstand stellvertretend für seinen Club darüber ab, ob der Videobeweis von der kommenden Saison an auch in der Zweiten Liga zum Einsatz kommt. Das Votum des HSV: Ja, wir wollen. Und nicht nur Wettstein wollte. Auch der FC St. Pauli votierte für den Videobeweis. Genauso wie die Mehrzahl der 18 Vereine. Somit steht nun offiziell fest: Der umstrittene Video-Assistent, der im Sommer 2017 in der Bundesliga eingeführt wurde, gehört in der kommenden Saison auch zum deutschen Zweitligaalltag.