Für alles offen, Hauptsache Elbe

Sie hielten Ed Sheeran bis vor Kurzem für einen amerikanischen Schauspieler, und als neulich jemand was von Postgender-Hip-Hop aus Berlin erzählt hat, waren Sie einfach froh, dass Sie in Hamburg wohnen? Wer sich jemals gefragt haben sollte, wann genau er den Anschluss verpasst hat, dem sei gesagt: Sehr wahrscheinlich mit 30 Jahren und sechs Monaten. Zumindest, wenn es um Musik geht. Laut einer Umfrage des Musik-Streaming-Dienstes Deezer markiert dieses Alter die Grenze, an der sich der Durchschnittsbürger sagt: genug gesehen, genug gehört, mir reicht’s. Anders gesagt: Das Interesse, neue Musik zu hören, geht gegen null. 60 Prozent der Befragten gaben als Grund an, sich in einem musikalischen (Fox?-)Trott gefangen zu fühlen, 25 Prozent sagten, dass sie einfach kein Interesse mehr an neuer Musik verspürten.

Juliane Lauterbach

Foto: HA

Und die musikalische Erstarrung, auf die sich einige Radiosender längst erfolgreich eingestellt haben, zieht Kreise. Der Lieblingsfilm der Deutschen ist laut einer Cinema-Umfrage „Der Herr der Ringe“ von 2001, über das Lieblingsessen gibt es unterschiedliche Meinungen – aber es spricht vieles für Nudeln oder Currywurst und eher wenig für hawaiianische Poke Bowls und Molekularküche. Und auch bei den Ausflügen bleiben die meisten eher traditionell, auf Hamburg bezogen geht es etwa so: Ich bin für alles offen, Hauptsache Alster oder Elbe. Ob auch ich irgendwann ausgestiegen bin, bleibt mein Geheimnis. Musikalisch gesehen nur so viel: Als ich 30 Jahre und sechs Monate alt war, lag auf Platz 1 „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer ...

