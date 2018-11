Brexit: Großbritannien droht das Chaos

Man muss noch einmal an die Anfänge des Brexits erinnern, um zu verstehen, wie sich eine Schnapsidee in ein nationales, möglicherweise sogar internationales Desaster verwandeln konnte. Es war der konservative Politiker David Cameron, der 2013 mit einem EU-Austritt kokettierte. Der britische Premier wollte die Union nicht wirklich verlassen, er wollte aber in Verhandlungen Reformen der Gemeinschaft erwirken und so die Europa-Skeptiker in seiner Partei ruhigstellen.

Camerons Plan geriet außer Kon­trolle. Allein die Möglichkeit eines Austritts gab den Gegnern Europas Aufwind und beflügelte ihre Kampagne. Sie gewannen die Europawahl und bestimmten bald die politische Debatte; ihre Zuspitzungen und Lügen machten medial und in sozialen Netzwerken Karriere. Es galt, was so oft bei Volksabstimmungen gilt: Das Nein-Lager motivierte seine Leute spielend, die Befürworter hingegen scheiterten an ihrer Mobilisierungsschwäche. Am 23. Juni 2016 sagten sich 51,89 Prozent der Wähler vom Kontinent los.

Es ist ein Drama für die Briten wie für Europa – und es ist ein Drama, das sich jeden Tag weiter zuspitzt. Zwar gelang es Premierministerin Theresa May, das frisch ausgehandelte Abkommen mit Mühe und Not durch ihr Kabinett zu bringen, aber nun rebellieren ihre konservative Partei und der Koalitionspartner. Mays Parteifreund, der führende Brexit-Befürworter Jacob Rees-Mogg, will ein Misstrauensvotum beantragen, und immer mehr Tories schließen sich an. Ob sie die Mehrheit gewinnen, steht zwar noch dahin. Aber allein die Unsicherheit ist eine weitere Dosis Gift für die angeschlagene britische Wirtschaft – die Angst vor einem ungeregelten Brexit wächst, das Pfund verlor gestern fast zwei Prozent an Wert und damit so viel wie seit eineinhalb Jahren nicht mehr.

Großbritannien ist ein Land im Harakiri-Modus.

Interessant ist, dass Europa die vielleicht letzte Chance bekommt, die Briten von einem Brexit abzubringen, der nur Verlierer hinterlassen wird. Zumindest war gestern in Brüssel wenig von Schadenfreude über das britische Tohuwabohu zu spüren, ganz im Gegenteil: EU-Ratspräsident Donald Tusk sagte am Donnerstagnachmittag, Europa sei bereit für eine endgültige Vereinbarung mit Großbritannien im November. Man sei auch vorbereitet auf ein No-Deal-Szenario. „Aber wir sind natürlich am besten vorbereitet für ein No-Brexit-Szenario.“

Es ist der Zeitpunkt gekommen, den Briten ein Angebot zu machen, das besser ist als jeder Brexit. Es sollte nicht darum gehen, die Modalitäten des Ausstiegs nachzuverhandeln – sondern die eines Verbleibs. Europa würde nicht Schwäche, sondern Stärke zeigen, wenn es über die Themen spricht, die damals die Gegner Europas stark gemacht hatten: lieber noch einmal über Souveränität, Zuwanderung, Bürokratie, Subsidiarität verhandeln, als sich zu scheiden. Europa kann und muss jetzt das Signal setzen, das die EU-Freunde stark macht. Der Moment ist günstig, denn die Brexit-Befürworter schwächen sich für jeden sichtbar selbst.

Eine Demokratie, und das macht ihre Stärke aus, kann sich korrigieren. Ja, eine Demokratie lebt geradezu vom Wechselwähler. In der Geschichte der EU haben Dänen oder Iren gezeigt, dass Korrekturen eines ersten Referendums in einer zweiter Abstimmung möglich sind. In Großbritannien, das sich gern als Mutterland der Demokratie versteht, sollte das nicht anders sein. Umfragen zeigen, dass die Mehrheit der Briten heute für den Verbleib in der EU stimmen würde.

