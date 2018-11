Wohnen wird in Hamburg zum Luxus

Wie wird Wohnen in Hamburg wieder bezahlbar? Dies ist eine der zentralen Zukunftsfragen, auf welche die Politik eine Antwort geben muss. Dass Familien in der Stadt mehr als die Hälfte ihres Nettoeinkommens für die Miete überweisen müssen, ist längst die Regel. Rücklagen für die Altersvorsorge können so kaum noch gebildet werden. Nach Angaben des Mietervereins werden sich in den kommenden Jahren rund 30 Prozent der Hamburger ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Die Gründe: Zu niedrige Löhne treffen auf zu stark steigende Mieten. Nun hat die Stadt nur begrenzten Einfluss auf die Lohnentwicklung. Und auch die Mietsteigerungen kann sie per Gesetz lediglich abbremsen, mehr nicht.

So ist und bleibt das beste Programm gegen die hohen Mieten: der Bau von Wohnungen – sowohl seitens der Stadt als auch durch private Investoren. Denn die Mietsteigerungen sind vor allem auf die hohe Nachfrage nach Wohnraum zurückzuführen. Und diese Nachfrage trifft auf ein begrenztes Angebot. Eine kurzfristige Entspannung auf dem Wohnungsmarkt ist dennoch nicht zu erwarten. Denn der Bau neuer Wohnungen kostet Zeit. Und die Attraktivität der Stadt lässt nicht nach. Im Klartext: Immer mehr Menschen drängen in die Elbmetropole – und auch sie suchen ein Zuhause. Einfache Lösungen für bezahlbaren Wohnraum gibt es nicht.

Hamburg muss Verkehr in den Griff kriegen

Die Wahrheit ist: Wer direkt in der Stadt leben möchte, wird auch in den nächsten Jahren einen Großteil seines Einkommens fürs Wohnen aufwenden müssen. Wer es günstiger mag, muss ins Umland ziehen. Und genau dort wird er auf dem Weg zur Arbeit mit der zweiten Zukunftsfrage der Hansestadt konfrontiert: Wie bekommt Hamburg endlich seine Verkehrsprobleme in den Griff?

