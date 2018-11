Wo ist mein Portemonnaie?

Es gibt zwei Ärgernisse, bei denen einem die maximale Anteilnahme von Freunden und Kollegen gewiss ist: wenn das Fahrrad gestohlen wurde oder das Portemonnaie weg ist. Verloren, geklaut, wer weiß das schon genau.

Mein kleines Portemonnaie war also weg. Ja, ich habe zwei davon, ein größeres mit Geld und EC-Karten und ein kleines mit Führerschein, Personalausweis, Kreditkarte und HVV-Karte. Mit der Teilung fing ich an, als mir vor Jahren in einem Café hinterrücks die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen wurde. Die Lehre damals: Handtaschen niemals an die Stuhllehne hängen, sondern immer auf dem Schoß behalten und nie alle Ausweise, EC- und Kundenkarten mit dem Geld zusammen verwahren. Das verringert den Ärger.

Den Schweißausbruch und die aufkommende Hektik, wenn man in der Handtasche kramt und die Geldbörse nicht findet, muss ich niemandem beschreiben. Mein Mann, der stets gelassen bleibt in solchen Situationen, half mir am Telefon, den Vortag zu rekapitulieren. Könnte ich die Börse vielleicht in die Manteltasche gesteckt haben? Nein, auf keinen Fall, die Taschen sind viel zu klein und offen, da würde sie ja sofort rausfallen. Da packe ich aus Prinzip nichts anderes rein als Taschentücher. Vielleicht beim Auspacken der Einkäufe im Flur rausgestreut? Auch nicht, sagte der Sohn, der zu Hause nachguckte.

Also gleich mal Kreditkarte sperren lassen und Termine für den neuen Personalausweis und Führerschein vereinbart. Eine Kollegin riet mir, vor der Verlustanzeige bei der Polizei noch einmal gründlich zu Hause zu suchen. Und, ich mag es kaum sagen: Das Portemonnaie steckte in der Manteltasche. Was mein Mann dazu sagte? Kein Kommentar!

