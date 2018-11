Das Recht ist kein Bastelbogen

Eigentlich gehört die Seite 1 der „Bild“ dem Fußball, den Stars, Sternchen und ihren Skandalen. Am vergangenen Montag aber bekam ein Mann die großen Buchstaben, der kaum in dieses Raster passt: Die Schlagzeile machte Hans-Jürgen Papier, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichtes. Seine Botschaft elektrisierte den Boulevard: „Der Staat setzt Recht nicht durch“, warnte der einstmals höchste Richter des Landes. Auch wenn man die Lautstärke der „Bild“-Zeitung etwas herunterregelt, bleibt der Aufschrei des Juristen unüberhörbar. Hans-Jürgen Papier fürchtet eine Erosion des Rechtsstaates. „Es gibt keinen Grund zur Panikmache, aber wehret den Anfängen.“

Anfänge macht der langjährige Verfassungsrichter an vielen Ecken und Enden aus – in der Politik, aber auch im Verhalten der Bürger. „Es ist etwas ins Rutschen gekommen, wenn der Staat selbst auf gewissen Gebieten Recht nicht anwendet, ignoriert oder nicht durchsetzt“, sagt Papier und übt scharfe Kritik am bis heute üblichen Durchwinken von Flüchtlingen: „Personen, die ersichtlich keinen Anspruch auf Asyl oder subsidiären Schutz in Deutschland haben, weil sie aus einem sicheren Drittstaat einreisen, ist nach geltendem deutschen Recht grundsätzlich die Einreise zu verweigern.“ Merke: Das sagt nicht Horst Seehofer, sondern der Verfassungsrechtler Hans-Jürgen Papier. Er betont zugleich: Wenn man es anders wolle, müsse man das Gesetz ändern.

Hart geht Papier auch mit den Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft im Dieselskandal ins Gericht, die „Grenzwerte schlicht und dauerhaft ignorieren.“ Und dann folgt eine Mahnung an die Gesellschaft: „Viele Menschen, sogenannte Aktivisten, meinen, sie könnten sich ein eigenes Recht nach ihren subjektiven moralisch-ethischen Vorstellungen schaffen.“ Sie glaubten, ein „höherrangiges Recht“ darauf zu haben, das staatliche Recht zu brechen.

Man muss nicht am Hambacher Forst demons­trieren, um Belege für diese These zu finden, es genügt, mit offenen Augen durch die Stadt zu gehen. Das geht im Kleinen los – und der Autor dieser Zeilen nimmt sich da nicht aus. Es gibt Fahrradfahrer, die aus ihrem umweltbewussten Verhalten besondere Freiheiten oder Privilegien ableiten – Rotlicht gilt dann ebenso wenig wie eine Einbahnstraße. An die Straßenverkehrsordnung sind demnach nur die gebunden, die die Luft verpesten. Oder es gibt Eltern, die meinen, ihre Kinder müssten sich an gar keine Regeln mehr halten. Beschwerden älterer Semester kontern sie locker mit dem Satz, der Nachwuchs werde bald die Rente der meckernden alten Leute zahlen. So sympathisch Fahrradfahren und Kinderaufziehen auch sind, es verleiht eben keine Sonderrechte. Der moralische Hochmut darf nicht Rücksicht, Einsicht und Umsicht ersetzen.

Schwierig wird es, wenn hehre Ziele zur Begründung für Sonderrechte werden. Viele Aktivisten etwa entscheiden individuell, was Recht ist. Es gibt Fans, die aus der Kommerzialisierung des Fußballs ein Widerstandsrecht ableiten, das mit dem Abbrennen von Bengalos beginnt und erst bei Angriffen auf Polizisten endet.

Ein ganz eigenes Verständnis vom Rechtsstaat nahmen auch einige Demonstranten am Mittwoch gegen den rechten Aufmarsch „Merkel muss weg“ für sich in Anspruch. Überschaubare 72 Merkel-Gegner waren erschienen, trotzdem glaubten einige Antifaschisten, dass der Aufzug ein untrügliches Zeichen für die baldige Rückkehr des Nationalsozialismus sein muss und blockierten den Dammtorbahnhof.

„Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“, lautet eine alte Demo-Parole. Im Rechtsstaat gerät da einigen einiges durcheinander: Widerstand gegen Faschismus oder Sozialismus war selbstlos, mutig, legitim. Gilt das Gleiche für den Widerstand heute?

Um nicht missverstanden zu werden: Den Rechtsstaat gegen seine Feinde zu verteidigen, ist elementar wichtig. Schwierig aber wird es, wenn wir den Rechtsstaat auch noch gegen seine Freunde verteidigen müssen. Wie drückte es Papier kürzlich im Abendblatt aus: „Ohne Rechtsstaatlichkeit ist Demokratie nicht viel wert. Dann kann sie zur Willkürherrschaft der Mehrheit über die Minderheit werden.“

