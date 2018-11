Sehnsucht nach dem Hallenbad

Sag mir, was du in deiner Freizeit machst und ich sage dir, wer du bist. Als ich genau das neulich auf einer Party gefragt wurde und mit „schwimmen“ antwortete, war das Gespräch im Grunde vorbei. Nur ein Satz: „Das wäre mir zu langweilig.“ Bam! Irgendwas hat sich geändert. In der Schule war man mit „reiten, schwimmen, lesen“ oder „lesen, schwimmen, reiten“ noch absolut im Soll. Heute muss irgendwie mehr her.

Juliane Lauterbach

Foto: HA

Klettern, Parkour, Air-Yoga, so was vielleicht. Oder zumindest irgendwas, was man auf dem Affenfelsen der Moderne (der Facebook-Timeline) gut in Szene setzen kann. Die neue Bestzeit bei der Alsterrunde, ein fernes Reiseziel oder wenn nichts anderes geht, ein selbst kredenztes Gericht mit geheimnisvollem Namen, kunstvoll abfotografiert und zur Schau gestellt. Sind Lesen und Schwimmen also auf der Resterampe der coolen Sachen gelandet? Keinesfalls! Die Wahrheit über das Freizeitverhalten der Deutschen sieht nämlich deutlich profaner aus.

Das hat jedenfalls eine aktuelle Umfrage der Stiftung für Zukunftsfragen ergeben, die 2000 Menschen nach ihren häufigsten Freizeitbeschäftigungen befragt. Die Top-Ten von hinten: Ausschlafen, über wichtige Dinge reden, Zeit mit dem Partner verbringen, seinen Gedanken nachgehen, Telefonieren (von unterwegs), Internet, Telefonieren (von zu Hause), Musik hören, Radio hören und Top 1, Sie ahnen es: Fernsehen! Wer sich nun fragt, ob die Bildungs- und Wohlstandsgesellschaft damit quasi unmittelbar vor dem Zusammenbruch steht, dem sei gesagt: Es muss sich um ein Missverständnis handeln, vielleicht waren sogar höhere Mächte im Spiel.

Die Stiftung hat nämlich auch gefragt, was die Menschen eigentlich gerne machen würden. Demnach würden sie beispielsweise viel lieber Wochenendfahrten mit Übernachtung unternehmen, ein Restaurant besuchen oder ganz einfach mal – Überraschung – schwimmen gehen. Ha! Das Hallenbad als Sehnsuchtsort, also doch! Wahrscheinlich hätte ich auf der Party also durchaus eine Gegenfrage riskieren können. Gut möglich, dass die Antwort gewesen wäre: von unterwegs telefonieren.

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.